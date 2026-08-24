بەقایی: ئێران ڕێگەنادات شەڕ بە مەرجەکانی ئەمریکا کۆتایی بێت

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر،
بەقایی لە کۆنفڕانسی هەفتانەی خۆیدا وتی: ئێمە بۆ بەرگریکردن لە سەروەری ئێران سازش لەگەڵ کەس ناکەین.
وتیشی: ئێمە ڕێگە نادەین کۆتایی شەڕەکە لەسەر بنەمای مەرجەکانی دەستدرێژکار بێت.
سەبارەت بە کاردانەوەکان بەرامبەر بە لێدوانەکانی پزیشکەکان سەبارەت بە کۆتاییهێنان بە شەڕ وتی: پێموایە بەرپرسانی ئێران زۆر بە ڕوونی باسیان لە جددی بوون و ئیرادە لە بەرگریکردن لە خاکی ئێران کردووە.
زیادیشی کرد: ئێمە لە پێوەندی لەگەڵ دەستدرێژکاران هیچ ئیمتیازێک نادەین. ئێران شەڕی دەستپێنەکرد، بەڵام بەرگری لە سەروەری خاکی خۆی کردووە. بە دڵنیاییەوە ئێمە شەڕمان دەستپێنەکرد، بەڵام ڕێگە نادەین کۆتایی شەڕەکە لەسەر بنەمای مەرجەکانی دەستدرێژکار بێت.
وتەبێژی دەزگای دیپلۆماسی سەبارەت بە بانگهێشتی ئێران بۆ بەشداریکردن لە هاوپەیمانی مەککە وتی: بانگهێشتنامەیەکی فەرمیمان پێنەگەیشت، بەڵام پێشنیارەکان خراونەتەڕوو.
جەختیشی کروو کە بانگەشەی ئەوەی کە گەرووی هورمز کراوەیە، شەڕی دەروونییە و ڕاست نیە.
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