  1. ئێران
AP ١٤٠٥ گەلاوێژ ٣١ ١٤:٥٢

قاڵیباف: وڵاتانی ناوچەکە پەیاممان بۆ دەنێرن بۆ هاوکاری ئابووری و ئەمنی؛ کەس گوێ بە ترامپ نادات

قاڵیباف: وڵاتانی ناوچەکە پەیاممان بۆ دەنێرن بۆ هاوکاری ئابووری و ئەمنی؛ کەس گوێ بە ترامپ نادات

لە وەڵامی هەڕەشەکانی سەرۆکی ئەمریکا لە دژی ئەو وڵاتانەی کە بەردەوامن لە بازرگانیکردن لەگەڵ ئێران، سەرۆکی پەرلەمان نووسیویەتی: چەندین پەیاممان پێگەیشتووە بۆ پێکهێنانی ڕێکخستنی نوێی ئەمنی و ئابووری.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، لە کاردانەوە بە هەڕەشەکانی ترامپ لە دژی ئەو وڵاتانەی کە بەردەوامن لە هاوکاری بازرگانی و ئابووری لەگەڵ ئێران، محەممەد باقر قالیباف، سەرۆکی مەجلیسی شۆرای ئیسلامی لە پۆستێکی ئینگلیزیدا لە لاپەڕەی تایبەتی خۆی لە یەکێک لە تۆڕە کۆمەڵایەتییەکان نووسیویەتی: چەندین پەیاممان لە وڵاتانی دراوسێوە پێگەیشتووە سەبارەت بە پێکهێنانی ڕێکخستنی نوێی هاوکاریی ئەمنی و ئابووری لە ناوچەکەدا.

وتیشی: ئەمریکا ئاسایشی هەریەک لە هاوپەیمانەکانی بە بێبایەخکردنی ڕەهای بەرژەوەندییەکانیان لە پێناو بەرژەوەندییەکانی ئیسرائیل خستۆتە مەترسیەوە.

جەختیشی لە نەزمێکی ڕەسەن و سەربەخۆ کە بەڕاستی ئاشتی و ئاسایش دەهێنێتە ناوچەکە کردۆتەوە.

News ID 60245

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