قالیباف لە فڕۆکەخانەی بەغدا: ئەمریکا بە دوای ڕێگای کشانەوەی بێ ئابڕووچوون لە ناوچەکەدا دەگەڕێت

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر،

محەممەد باقر قالیباف، سەرۆکی مەجلیسی شۆرای ئیسلامی (پەرلەمانی ئێران) سەرلەبەیانی ئەمڕۆ (چوارشەممە ٢٨ی گەلاوێژ) لە میانەی کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانیدا لە شوێنی شەهیدبوونی سەردار سولەیمانی لە عێراق ڕایگەیاند: سەفەری خۆم لێرەوە دەست پێدەکەم، کە شوێنی تیرۆر و شەهیدکردنی دوو پیاوی مەزنی مێژووی دوو وڵاتی ئێران و عێراقە.

ئەم خاڵە هێمایەکی گرنگە لە مێژووی ناوچەکەدا و نیشانەی هاوبەشی دوو نەتەوەکەیە، کە خوێنی دوو قارەمانی ئێران و عێراق شان بە شانی یەکتر ڕژا.

ھەندێک جار سەیری بارودۆخی ناوچەکە بکەن بزانن کێ سەردەکەوتووە؟

ناوبراو لە درێژەی قسەکانیدا وتی: ئەمە هێمای ڕووبەڕووبوونەوەی بەرەی ڕاست و هەڵەیە، ئەمەیە کە حکومەتی تیرۆریستی ئەمریکا وەک ناوەندی سەرەکی بەرەی هەڵە، دوو لە پیاوە گەورەکانی بەرەی ڕاستی تیرۆر کرد کاتێک بینی ناتوانێ ڕێگری لە بەهێزبوون و فراوانبوونی بەرەی خۆڕاگری بکات.

وتیشی: بێگومان ئەوان ئەو کەسانە بوون کە عێراق و ئێران و تەواوی ناوچەکەیان لە خراپەکارییەکانی داعش ڕزگار کرد، کە بە گوێرەی بەڵگەکان، دروستکراوی حکومەتی ئەمریکا بوو بەڵام ئایا ئەم تیرۆرە دەسەڵات و کاریگەری بەرخۆدانەکەی ڕاگرت بەسە بۆئەوەی بڕوانین بە دۆخی ناوچەکەدا بۆ ئەوەی بزانرێت کێ سەرکەوتوو بوو؟

سەرۆکی مەجلیسی شۆرای ئیسلامی ڕایگەیاند: هەمووان لە هێزی خۆڕاگری ئێران لە شەڕی ڕەمەزان تێگەیشتن. بەرخۆدانی عێراقیش یەکێکە لە بەشەکانی دەسەڵاتی ئەم وڵاتە. بەدرێژایی ساڵان گوتاری بەرخۆدان لە سنوورەکانی ئێران و عێراق و ناوچەکە تێپەڕیوە و بووە بە جیهانی. ئەمڕۆ ڕاستێنەی دزێو و پیسی زایۆنیستەکان بۆ گەلانی جیهان ئاشکرا بووە و ئیسرائیل وەک دوژمنی مرۆڤایەتی ناسێنراوە.

دوای شەڕی ڕەمەزان، شاهیدی گۆڕانکارین لە نەزمی ئەمنیی ناوچەکەدا

قالیباف لە درێژەی قسەکانیدا وتی: دوای شەڕی ڕەمەزان، شاهیدی گۆڕانکاری لە نەزمی ئەمنی ناوچەکەین. لە ڕیزبەندی نوێی ناوچەییدا، دەستوەردانی بیانییەکان و ئەکتەرەکانی دەرەوەی ناوچەکە لە هاوکێشەکانی ناوچەدا بە خێرایی کەم دەبێتەوە.

هێزەکانی ئەمریکا پلانێک بۆ دەرچوونێکی شکۆمەندانە لە ناوچەکە پەیڕەو دەکەن و ڕژێمی زایۆنی لە ناوچەکەی ئێمەدا ئایندەی نەماوە و تەنانەت خەونی دەریا بۆ دەریاش نابینێت.

لە درێژەی قسەکانیدا وتی: لێرەدا قسە بۆ ئەم دوو شەهیدە دەکەم: ئەبومەهدی و حاجی قاسمی ئازیز! بەرهەمی خەبات و خوێنی پڕ بەرەکەتان ببینە. ئەوە بزانن کە ئێمە و هەموو باوەڕدارانی قوتابخانەکەتان لە ئێران و عێراق دەستبەردار نابین و ئامادەین گیان و ماڵ و شەرەفمان لە پێناو ئەم ڕێبازە پیرۆزەدا بەخت بکەین تا خواستەکانتان بەدی دێت.

پێویستە وڵاتانی ئیسلامی لە ناوچەکەدا بەدوای کارلێک و پەیوەندی ئەمنی قووڵدا بگەڕێن

سەرۆکی پەرلەمان ڕایگەیاند: سەردانەکەی ئەمڕۆمان بۆ عێراق هاوتەریبە لەگەڵ بەهێزکردنی نەزمی نوێ لە ناوچەکە و خێراکردن و پتەوکردنی هاریکاری نێوان هەموو وڵاتانی ناوچەکە بەبێ دەستوەردانی دەرەکی.

ناوبراو لە درێژەی قسەکانیدا ئاماژەی دا ڕوونە کە نزیکیی فەرهەنگی و مەزهەبی نێوان هەردوو نەتەوەی ئێران و عێراق دەرفەتێکی دیاریکراو بۆ بەدواداچوونی ئەم پرسە دەخوڵقێنێت، کە دەبوو سەفەری بەغدا لە پێشینەی یەکمایەتیدا دانایە.

قالیباف وتیشی: لەم سەفەرەدا لەگەڵ بەرپرسانی حکومەت و پەرلەمانی عێراق و هەروەها کەسایەتییە سیاسی و ئابووری و کولتوورییەکان کۆدەبمەوە و گفتوگۆ دەکەم.