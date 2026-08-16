بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ئەرکانی گشتیی هێزە چەکدارەکانی ئێران بە پێزانینی ئیرادەی پۆڵایین و ئیرادەی پتەوی نەتەوەی خۆپارێز و سەبوور و ڕاسپێردراوی ئێرانی ئیسلامی، دڵنیایان دەکاتەوە کە تا شکستی تەواوەتی دوژمنانی زایۆنیستی ئەمریکی لە ناوچەکەدا و مافەکانی نەتەوەی قارەمانی ئێران بەدی نەهێنرێت و دوژمن تەسلیم دەبێت، لە بەرامبەر ئەمریکای دەستدرێژکاردا، دەستبەردار نابێت.
ئەرکانی گشتیی هێزە چەکدارەکانی ئێران: تا تەسڵیم بوونی ئەمریکا و ئیسرائیل دەستهەڵناگرین
ئەرکانی گشتیی هێزە چەکدارەکان بە پێزانینی نەتەوەی سەبوور و خۆڕاگری ئێران جەختی لەوە کردەوە کە تا شکستی بەتەواوەتی دوژمنانی زایۆنیستی ئەمریکی لە ناوچەکە و مافەکانی نەتەوەی قارەمانی ئێران بەدی نەهێنرێت، دەستبەردار نابن.
News ID 60203
Your Comment