ئەرکانی گشتیی هێزە چەکدارەکانی ئێران: تا تەسڵیم بوونی ئەمریکا و ئیسرائیل دەستهەڵناگرین

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ئەرکانی گشتیی هێزە چەکدارەکانی ئێران بە پێزانینی ئیرادەی پۆڵایین و ئیرادەی پتەوی نەتەوەی خۆپارێز و سەبوور و ڕاسپێردراوی ئێرانی ئیسلامی، دڵنیایان دەکاتەوە کە تا شکستی تەواوەتی دوژمنانی زایۆنیستی ئەمریکی لە ناوچەکەدا و مافەکانی نەتەوەی قارەمانی ئێران بەدی نەهێنرێت و دوژمن تەسلیم دەبێت، لە بەرامبەر ئەمریکای دەستدرێژکاردا، دەستبەردار نابێت.