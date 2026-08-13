هیچ کەشتییەک بێ مۆڵەتی ئێران تێپەڕ نابێت

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ئیبراهیم زۆڵفەقاری، وتەبێژی بارەگای ناوەندی خاتەمولئەنبیا (د.خ) سەبارەت بە بانگەشەی ناڕاستی ئەمریکا لەسەر گەرووی هورمز ڕایگەیاند: هیچ کەشتییەک بەبێ مۆڵەت و چاودێری کۆماری ئیسلامی ئێران ناتوانێت بە سەلامەتی بە گەرووی هورمزدا تێپەڕێت.

پاگەندەی ناڕاستی ئەمریکا سەبارەت بە تێپەڕبوونی ئاسایی کەشتییەکان بەناو گەرووی هورمزدا کە نائومێدی و بێدەسەڵاتی سوپای ئەو وڵاتە نیشان دەدات، لە درۆ و دەلەسە زیاتر هیچی تر نییە.

ڕاگەیەندراوە کە گەرووی هورمز وەک ڕابردوو لە ژێر بەڕێوەبردن و کۆنترۆڵی تەواوەتی کۆماری ئیسلامی ئێراندایە و هیچ کەشتییەکی بازرگانی یان تانکەرێک بەبێ مۆڵەت و چاودێری هێزە چەکدارە زلهێزەکانی ئێران ناتوانێت بە سەلامەتی بەم گەروە تێپەڕێت و ناتوانێ.

هێزە چەکدارە سەربەرزەکانی ئێرانی ئیسلامی چاودێری هەموو جموجۆڵەکانی دوژمنانی ئەمەریکا و زایۆنیستەکان لە ناوچەکە دەکەن و لەژێر فەرماندەیی ژیر و زیرەکی فەرماندەیی باڵای ئایەتوڵڵا سەید موجتەبا خامنەیی، لە بەدیهێنانی مافەکانی نەتەوە و سەروەریی نەتەوەیی و بەرگریکردن لە مافەکانی نەتەوە و سەروەریی نەتەوەیی و بەرگریکردن لە هەمبەر هەموان و نابێ ئایدیاڵەکانی شۆڕشی ئیسلامی و وڵاتی خۆشەویستمان ئێران، و بە وەڵامدانەوەی چەقێنەر و توندتر لە پێشوو وەڵامی هەر هەڕەشەیەک دەدەنەوە، بە هەر جۆرێک و لە هەر ئاستێکدا بێت.