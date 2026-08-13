عێراقچی بافڵ تاڵەبانی بانگهێشتی تاران کرد

بەپێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، عەباس عێراقچی، وەزیری دەرەوەی کۆماری ئیسلامی ئێران لە پەیوەندییەکی تەلەفۆنیدا لەگەڵ بافڵ تاڵەبانی، بەرپرسی یەکێتی نیشتمانیی کوردستان، دوایین پێشهاتە ئەمنی و سیاسی و ئابوورییەکانی ناوچەکەی تاوتوێ کردووە.

بەگوێرەی ڕاگەیەندراوێکی نووسینگەی سەرۆکی یەکێتی نیشتمانیی کوردستان، هەردوولا لەم بانگەوازەدا چارەسەری کۆتاییهێنان بە گرژییەکانی ئێستایان تاوتوێ کردووە و جەختیان لە گرنگی پاراستنی ئارامی و سەقامگیری و پتەوکردنی هەماهەنگی بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی ئاستەنگە هاوبەشەکان کردووەتەوە.

هەروەها بافڵ تاڵەبانی جەختی لە گرنگی بەردەوامیدان بە گفتوگۆ و پەیوەندییە دیپلۆماسییەکان کردەوە وەک کاریگەرترین ڕێگا بۆ کەمکردنەوەی گرژییەکان و گەڕاندنەوەی ئارامی و سەقامگیری و پاراستنی بەرژەوەندییەکانی گەلانی ناوچەکە.

هەروەها لە دیدارەکەدا هەردوولا پەیوەندییە مێژوویی و ستراتیجییەکانی نێوان یەکێتی و کۆماری ئیسلامی ئێرانیان تاوتوێ کرد و جەختیان لە پتەوکردنی پەیوەندییە دووقۆڵییەکان و هەماهەنگیی لەسەر بنەمای بەرژەوەندی هاوبەش، دراوسێیی باش و سەقامگیری ناوچەکە کردەوە.

دوابەدوای ئەو گفتوگۆیە، عەباس عێراقچی بانگهێشتی بافڵ تاڵەبانی کرد بۆ گەشتکردن بۆ تاران و گفتوگۆی زیاتر لەسەر دەرئەنجامە ئەمنی و ئابوورییەکانی گرژییەکان لەسەر ئاستی ناوچەیی و نێودەوڵەتی ئەنجام بدات.