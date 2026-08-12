هەر جووڵەیەکی دوژمن دەسبەجێ پووچەڵ دەکرێتەوە

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی مێهر، لەو ڕۆژانەی کە هەڵمەتی دژبەرانەی کاربەدەستانی کۆشکی سپی سەبارەت بە بژاردە سەربازییەکان دژ بە ئێران، هەر لە هەڕەشەی پەلاماردانی ژێرخانەوە تا بانگەشەی لەناوبردنی توانا مووشەکییەکانی وڵاتەکەمان، مانشێتی مێدیای نێودەوڵەتیی داگیر کردووە، شیکاری ڕەفتارەکانی واشنتۆن و هەڵسوڕانی لەناکاو لە بواری چالاکی سیاسی و سەربازی بۆتە پرسێکی ناوەندی لە بازنەی ستراتیجیدا.

لەم چوارچێوەیەدا، لە چاوپێکەوتنێکی ورددا، ئەمیر عەلیرەزا شێخ، جێگری سەرۆکی ئەرکانی ئەرتەش، لۆژیکی زانستی بەڕێوەبردن بۆ مەیدانی شەڕی ڕوونکردەوە، دووانەی "هەڕەشە-کشانەوە"ی پارچە پارچە کرد و بە ئاماژەدان بە لێدوانە سەربازییە دامەزراوەکان بە درێژایی مێژوو، هەڵسوکەوتی کۆشکی سپی بە پاشەکشەیەکی کاتیی نەزانی، بەڵکو بە نیشانەی شکستێکی ستراتیژی گەورەتر.

شەڕی نێوان ئێران و ئەمریکا زۆرێک لە هاوکێشە سەربازییە کلاسیکیەکانی جیهانی پەکخستووە. تیۆریسته گەورەکانی بواری بەڕگری که تیۆرییەکانیان بنەمای سیاسەتی وڵاتانه ، ئەمڕۆ لەگەڵ دیمەنی شەڕی کۆماری ئیسلامی ئێران حیساباتی خۆیان گۆڕیوه .

بە لەبەرچاوگرتنی ئەزموونی شەڕی سەپێنراو و جموجۆڵی گرووپە جوداخوازەکان لە ناوچەی عێراق، دەستکەوتی هێرشەکانی ئەم دواییەمان چی بووە و ئاستی ئامادەیی لە سنوورەکاندا چ ئاستێکە؟

شەڕی ئەمڕۆ، چیتر تەنیا ڕووبەڕووبوونەوەی دوو هێزی چەکدار بە کەرەستەی سەربازییەوە نییە؛ بەڵکوو شەڕی ئەمڕۆ لە هەموو پێکهاتەکانی دەسەڵاتدا شێوەی خۆی دەگرێت. ئابووری و سیاسەت و کولتوور و جوگرافیامان لە چرکەیەکدا کۆدەبنەوە؛ هەر بۆیە دەڵێین "جەنگی تێکەڵ". دوژمن لە هەموو بوارەکاندا چالاکی دەکات و دوایین تاکتیکیشی بریتییە لە چوونە ناو مەیدانی سەربازی بۆ لەناوبردنی دەسەڵاتی نەتەوەیی وڵاتێک. ئەو سیناریۆیەی کە لە "جەنگی سەپێنراوی ١٢ ڕۆژە" تا ئەمڕۆ داڕێژرابوو، هەنگاو بە هەنگاو بێلایەن دەکرێت.

ڕژێمی زایۆنی و ئەمریکا سیناریۆی دابەشبوون و دروستکردنی نائەمنی لە ڕۆژئاوای وڵات داڕشتبوو. ترەمپ خۆی بە ئاشکرا ڕایگەیاند کە پلانەکەیان چییە بۆ ڕۆژئاوا و تا چەند بە باشی بەکرێگیراوان پێویستیان بۆ "مزۆر" کردووە، وەک خۆیان دەڵێن.

کۆماری ئیسلامی ئێران بە هەنگاوێکی زۆر حیسابکراو و کردەوەیەکی پێشوەختە، ئەم هەڕەشەیەی پووچەڵ کردەوە .

ئەمە یەکێک بوو لە نموونەکانی گۆڕانی ئێمە لە بڕیاردا؛ ئێمە پێش ئەوان کردەوەمان کرد.

ئەمەش واتە ئێمە لە گۆڕەپانەکەداین و ئاگاداری پلانی ستراتیژی دوژمنین. نەخشەکەمان خوێندەوە، لە مەبەستەکانیان تێگەیشتین، پێش ئەوەی بتوانن کار بکەن، گروپەکانیان دەستنیشان کرد و لەناومان برد.