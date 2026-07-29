شەهادەتی 20 ئەندامی حەشدی شەعبی لە هێرشی سعوودیە و ئەمریکا بۆ سەر عێراق؛ 32 کەس بریندار بوون

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، بە پشتبەستن بە سەرچاوە عێراقییەکان، دەستدرێژکارانی ئەمریکا و عەرەبستان بە هێرشی ئاسمانی بنکەکانی هێزەکانی حەشدی شەعبیان لە پارێزگاکانی کەربەلا، نەینەوا و موسڵ کردە ئامانج.

سەرچاوە عێراقییەکان ئاماژەیان بەوەشکردووە، بنکەکانی بەرخۆدان لە شاری عەمرلی سەر بە پارێزگای سەلاحەدین و شاری ئەلدیبس لە پارێزگای کەرکوک لە باکووری عێراقیش کراونەتە ئامانجی هێرشەکانی سعودیە-ئەمریکییەکان.

هەروەها لە کەربەلا کاروان و وێستگەکانی زیارەتکارانی ئەربەعین کرانە ئامانجی دەستدرێژیی تاوانکاریی سعوودی- ئەمریکا.

بەگوێرەی سەرچاوە عێراقییەکان، بە پشتبەستن بە ڕاپۆرتە سەرەتاییەکان، ١٠ ئەندامی لیوای ٣٠ی هێزەکانی حەشد لە دەشتی نەینەوا لە هێرشەکانی سعودیە و ئەمریکیدا شەهید بوون.

هەروەها سەرچاوە خۆجێییەکان باسیان لەوە کردووە کە دەنگی تەقینەوەیەک لە باشووری بەغدای پایتەختی عێراق بیستراوە.

سوپای تیرۆریستی ئەمریکا و وەزارەتی بەرگری سعودیە لە بەیاننامەی جیادا لەشکرکێشی ناوچەکانی سەر خاکی عێراقیان پشتڕاست کردەوە.

هەروەها ئەو سەرچاوانە باسیان لەوە کردووە کە کەمپی ئەشرەف و بارەگای دووی ڕێکخراوی بەدر لە پارێزگای دیالە بەهەمان شێوە کراونەتە ئامانجی هێرشەکانی سعوودی-ئەمریکی.

سەرچاوەیەکی ئەمنی عێراقی بە کەناڵی جەزیرەی ڕاگەیاندووە، کەمپی ئەلفەت ئەلموبین لە پارێزگای واست لە باشووری عێراق کراوەتە ئامانجی هێرشی ئەمریکا و سعودیە.

هەروەها سەرچاوە عێراقییەکان ڕایانگەیاندووە کە دوژمنی سعودی-ئەمریکی مزگەوتی گەورە و وێستگەی پاککردنەوەی ئاوی بنکەی شەهید ئەبو مونتەدار ئەلحەمیداوی کردووەتە ئامانج.

هەروەها سەرچاوە عێراقییەکان باسیان لە هێرشە ئاسمانییەکانی دوژمنی سعودی-ئەمریکی بۆ سەر ناوچەی ئەلمەداعین لە بەغدای پایتەختی عێراق کردووە.

ڕاپۆرتە سەرەتاییەکان ئاماژە بەوە دەکەن کە ژمارەیەک کەس بریندار بوون.