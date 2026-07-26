  1. ئێران
AP ١٤٠٥ گەلاوێژ ٤ ١٩:٥٥

وەزیری دەرەوەی ئێران: هێرشی ئۆکراینا بۆ سەر کەشتیەکەی ئێران بێ وڵام نابێت

وەزیری دەرەوەی ئێران: هێرشی ئۆکراینا بۆ سەر کەشتیەکەی ئێران بێ وڵام نابێت

عێراقچی لە پەیوەندییەکانیدا لەگەڵ کالاس و لاڤرۆڤ جەختی لەوە کردەوە؛ کرداری ئەو هەلپەرستەی کە بنکەکەی لە ئۆکرانیایە، بێ وەڵام نابێت.

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، عێراقچی وتی: زێلێنسکی هێرشی کردە سەر کەشتییەکی بازرگانی ئێرانی و دەریاوانێکی کوشت.

ئەمە کارێکە کە بە ئاشکرا پێشێلی جاڕنامەی نەتەوە یەکگرتووەکان دەکات و بە هاندانی ئیسرائیل بۆ ڕاکێشانی ئەوروپا بۆ ناو شەڕەکەی ئەنجامدراوە.

لە پەیوەندییەکانمدا لەگەڵ کایا کالاس، نوێنەری باڵای یەکێتی ئەوروپا بۆ کاروباری دەرەوە و سیاسەتی ئەورووپا و سێرگی لاڤرۆڤ، وەزیری دەرەوەی ڕووسیا، جەختم لەوە کردەوە کە کردەی ئەم هەلپەرستە کە بنکەکەی لە کیێڤە، ناتوانێت بێ وەڵام بمێنێتەوە.

News ID 60062

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