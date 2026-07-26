وەزیری دەرەوەی ئێران: هێرشی ئۆکراینا بۆ سەر کەشتیەکەی ئێران بێ وڵام نابێت

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، عێراقچی وتی: زێلێنسکی هێرشی کردە سەر کەشتییەکی بازرگانی ئێرانی و دەریاوانێکی کوشت.
ئەمە کارێکە کە بە ئاشکرا پێشێلی جاڕنامەی نەتەوە یەکگرتووەکان دەکات و بە هاندانی ئیسرائیل بۆ ڕاکێشانی ئەوروپا بۆ ناو شەڕەکەی ئەنجامدراوە.
لە پەیوەندییەکانمدا لەگەڵ کایا کالاس، نوێنەری باڵای یەکێتی ئەوروپا بۆ کاروباری دەرەوە و سیاسەتی ئەورووپا و سێرگی لاڤرۆڤ، وەزیری دەرەوەی ڕووسیا، جەختم لەوە کردەوە کە کردەی ئەم هەلپەرستە کە بنکەکەی لە کیێڤە، ناتوانێت بێ وەڵام بمێنێتەوە.
Your Comment