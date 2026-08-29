سزانامە بۆ دۆسیەی شەهیدکردنی ڕێبەری شۆڕش و چوار ئەندامی بنەماڵەیان دەرچوو

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، عەلی ساڵحی، دادستانی گشتیی تاران، دەرکردنی سزانامەی دۆسیەی ئەو کردەوە تیرۆریستییەی کە بووە هۆی شەهید بوونی ڕێبەری باڵای شۆڕشی ئیسلامی و چوار کەس لە ئەندامانی بنەماڵەکەی ڕاگەیاند.

ساڵحی وتی: سزانامەی دۆسیەی ئەو کردەوە تیرۆریستییەی کە بووە هۆی شەهید بوونی ڕێبەری باڵای شۆڕشی ئیسلامی، جەنابی ئایەتوڵڵا سەید عەلی خامنەیی (د.خ) و چوار کەس لە ئەندامانی بنەماڵەکەی، دوای تەواوکردنی لێکۆڵینەوەی سەرەتایی و پشکنینی بەڵگە و بەڵگەنامە ناوخۆیی و نێودەوڵەتییەکان دەرچووە و ڕەوانەی دادگا کرا بۆ تاوتوێکردن و دەرکردنی بڕیار.

ئەو ڕایگەیاند: لەم کەیسەدا هەموو تاوانباران و بریکار و ئەنجامدەرانی ئەم تاوانە دادگایی دەکرێن؛ یەکێک لە تۆمەتە هەرە گرنگەکان کە لەم سزا دەگەڕێتەوە، بەشداریکردنە لە گەندەڵی لەسەر زەوی بە ئەنجامدانی کردەوەیەکی تیرۆریستی کە بووە هۆی شەهیدبوونی ڕێبەری مەزنی ئێران ئیسلامی و چوار کەس لە ئەندامانی بنەماڵەکەی.

لەو سزانامەیەدا هاتووە کە ئەم ئۆپەراسیۆنە بە ئامانجگرتنی باڵاترین دەسەڵاتی سیاسی و سەرکردایەتی کۆماری ئیسلامی ئێران، ئامانجەکانی لەوان تێکدانی هەیکەلی حوکمڕانی و کاریگەریی زۆرەملێ لەسەر سیاسەتەکانی وڵات پەیڕەو کردووە.

ئەم کارە لە ڕوانگەی یاسای تاوان و بەڵگەنامە نێودەوڵەتییەکانیەوە پەیوەست بە بەرەنگاربوونەوەی تیرۆرەوە، بەرپرسیارێتی تاوانکاری بۆ تاوانباران و فەرماندەران و پلاندانەران بەدوای خۆیدا دەهێنێت.