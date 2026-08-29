قاڵیباف بۆ وەزیری گەنجینەی ئەمریکا: ئەی درۆزن

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، لە کاردانەوە بە قسەکانی وەزیری خەزێنەی ئەمەریکا، محەمەد باقر قالیباف، سەرۆکی پەرلەمانی ئێران وتارێکی پۆڵ کروگمان، براوەی خەڵاتی نۆبڵێ، دووبارە بڵاو کردەوە.

لەو کتێبەدا ئەو ئابووریناسە درۆی باسنێت و شکستی ڕەهای لە بەڕێوەبردنی بازاڕەکاندا باس کردووە، هەروەها دەرچوونی بازاڕی قەرزەکانی حکومەتی ئەمریکای لە کۆنتڕۆڵ، وەک بەڵگەیەک لەسەر شکستی ڕەهای سیاسەتی درۆزنانەی باسنێت هێناوەتەوە.

قالیباف لە درێژەی قسەکانیدا گاڵتە بە پاگەندەی باسنێت دەکات کە لە ماوەی دوو هەفتەدا ١٣٠ ملیۆن بەرمیل نەوت بە هورمزدا تێپەڕیوە و پێی وتووە: ١٣٠ی ڕاستەقینە بریتییە لە ١٣٠ ملیار دۆلار لە تێچووی شەڕ لەگەڵ ئێران (بەپێی موودی ئەنالیتیکس)، یان ١٣٠ ملیۆن دۆلار زیانی کۆمپانیایەک کە بە نهێنی دەستوەردانی لە بازاڕەکانی نەوتی کاغەزدا کردووە بەناوی حکومەتی ئەمریکاوە، ئێرانیش زانیویەتی ئەو."

قالیباف لە درێژەی قسەکانیدا وتی: ئەی درۆزن! سەیری داهاتی بەڵگەکانی گەنجینەی ئەمریکا بکەن، کە ئاگریان گرتووە و بڵێسەیان بەرزتر دەبنەوە.