مەکۆی درۆنەکانی MQ9ی ئەمریکا لە ئوردۆن خاپوور کرا

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ڕژێمی تاوانکاری ئەمریکا، بە سەپاندنی ئیرادەی خۆی بەسەر حکومەتی شانشینی عومان، شەوی ڕابردوو هەوڵی تاقیکردنەوەی دووبارە دا و چەند کەشتییەکی سڵپۆرت کرد بۆ دروستکردنی ڕێگایەکی نایاسایی لە باشووری گەرووی هورمز، کە بە وەڵامێکی یەکلاکەرەوەی هێزی دەریایی ڕاگیرا.

بۆ قەرەبووکردنەوەی ئەم شکستە، سوپای ئەمریکای منداڵکوژ هێرشێکی ئاسمانی بۆ سەر ژمارەیەک بنکەی کەنار دەریاکان و تاوەرەکانی پەیوەندییەکان لە کەناراوەکانی باشووری ئێران دەستپێکرد.

وەک بەڵێنمان دابوو، یەکسەر وەڵامێکی چەقێنەری بۆ شەڕانگێزییەکەی وەرگرت.

شەڕڤانانی بە پەرۆشی هێزی ئاسمانی سوپای پاسداران بنکە سەربازییەکانی ئەمریکایان کردە ئامانج.

لە قۆناغی یەکەمی ئەم وەڵامدانەوەیەدا، ژێرخانی سەربازی و دامەزراوە گرنگەکانیان لە بنکەی ئاسمانی شازادە حەسەن لە ئوردن کرایە ئامانج و ناوەندی فەرماندەیی و کۆنترۆڵکردنی بنکەکە و هەنگاری فڕۆکە بێفڕۆکەوانەکانی MQ9یان بە چەندین مووشەکی بالیستیک لەناوبرا.

درێژەدان بە دەستدرێژییە خیانەتکارەکەی ئەمریکا دەبێتە هۆی وەڵامدانەوەی توندتر.