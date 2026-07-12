سپای پاسداران: گەرووی هورمۆز تا کاتێکی نادیار داخراوە

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، هێزی دەریایی سپای پاسدارانی ئینقلابی ئیسلامی ڕایگەیاند: گەرووی هورمز تا ئاگاداری زیاتر و تا کۆتایی دەستێوەردانەکانی ئەمریکا داخراوە.

لە ڕاگەیاندنێکی پێشوودا ڕامانگەیاندبوو کە دەستێوەردانی دەرەکی و دیاریکردنی ڕێگای نایاسایی بۆ هاتووچۆی کەشتیەکان بەناو گەرووی هورمزدا دەبێتە هۆی کردەوەی یەکلاکەرەوەمان و دەبێتە هۆی پەکخستنی پرۆسەی زیادکردنی هاتوچۆ لە گەرووەکەدا.

چەند سەعاتێک لەمەوبەر ئەم هۆشدارییانە پشتگوێ خران و بە ئیستفزازی بیانییەکان، چەند کەشتییەک هەوڵیان دا بە ڕێگایەکی بێ مۆڵەتدا جوڵە بکەن و هۆشداری و بیرخستنەوەکانمان پشتگوێ خست بۆ ئەوەی ڕێگاکەیان ڕاست بکەنەوە و بە درێژایی ڕێڕەوی پەسەندکراودا بجوڵێن.

بە ناچاری کەشتییەک کە بە کوژاندنەوەی سیستەمەکانی ئاسایشی دەریایی خستبووە مەترسییەوە، تەقەی ئاگادارکردنەوە بەرکەوت و وەستا.

دوابەدوای ئەم ڕووداوە، یەکەم: بەهۆی سەرهەڵدانی ئەم نائەمنییە بەهۆی دەستێوەردانی نایاسایی بیانییەکان، گەرووی هورمز تا ئاگادارکردنەوەی زیاتر و تا کۆتایی دەستێوەردانەکانی ئەمریکا لەم ناوچەیەدا دادەخرێت و ڕێگە بە هیچ کەشتییەک نادرێت تێیدا تێپەڕێت. دووەم: ئەگەر دوژمنی دەستدرێژکار هەڵەیەک بکات و بە بیانووی ئەم ڕووداوە، کە خۆی بووەتە هۆی دەستدرێژییەکی نوێ لە دژی ئێمە ئەنجام بدات، ئێمە بە توندی وەڵام دەدەینەوە و بنکە نوێیەکانی دوژمن لە ناوچەکە دەکرێنە ئامانج.

دەرئەنجامەکانی دەستێوەردانێکی لەو شێوەیە لە ئەستۆی دوژمنی ئەمریکی – زایۆنیستی و ئەو وڵاتانەیە کە خاکی خۆیان بۆ بنکەی دوژمن بۆ ئەو هەڕەشانە خستووەتە بەردەست.