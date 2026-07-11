توانای بەرگری ئێران دوای شەڕ باشتر بووە

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سەردار ئیبن ڕەزا ڕایگەیاند: توانای بەرگری وڵات زیاتر بووە لە چاو کاتی شەڕ.

بە ئاماژەدان بە ئەدای پیشەسازییەکانی بەرگری لە کاتی شەڕدا ڕایگەیاند: بەهۆی ڕێکخستنی پێشوەختە و دیزاینی گونجاوی پیشەسازییەکانی بەرگری، بەرهەمهێنانی مووشەک و فڕۆکەی بێفڕۆکەوان لە هیچ کاتێکدا ڕانەستا و تەنانەت توانای بەرهەمهێنانیش زیادی کرد؛ بەجۆرێک کە توانای بەرهەمهێنانی فڕۆکەی بێفڕۆکەوان لە کاتی جەنگدا سێ هێندە زیادی کرد.