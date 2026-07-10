ئەنجومەنی باڵای ئاسایشی نیشتمانیی ئێران: تۆڵەی هێرش بۆ سەر ژێرخانەکان دەکەینەوە

بە پێی ڕاپۆڕتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، پەیامی محەمەد باقر زولقەدر سکرتێری ئەنجومەنی باڵای ئاسایشی نیشتمانیی ئێران بڵاو بووەوە.

وتی: ڕق لێبووترین کەسایەتی جیهان جارێکی تر ئەوەی شایەنی خۆی بوو بە نەتەوەی مەزن و خەڵکی هەستاو و خەمگینی ئێرانی وت. لە درەوشاوەیی حەماسەی مێژوویی گەلی ئێران و عێراق لە پرسەی تەرمی پیرۆزی ڕێبەری شەهیددا تووڕەیە.

وەک پێشتر ڕامانگەیاند، هێرشەکان بۆ سەر ژێرخانەکان تۆڵەیان دەکرێتەوە و ڕژێمی تاوانکاری زایۆنی کە لە پشت ئەم خراپانەدایە، لە وەڵامی جەنگاوەران سەلامەت نابێت.