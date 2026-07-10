بە پێی ڕاپۆڕتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، پەیامی محەمەد باقر زولقەدر سکرتێری ئەنجومەنی باڵای ئاسایشی نیشتمانیی ئێران بڵاو بووەوە.
وتی: ڕق لێبووترین کەسایەتی جیهان جارێکی تر ئەوەی شایەنی خۆی بوو بە نەتەوەی مەزن و خەڵکی هەستاو و خەمگینی ئێرانی وت. لە درەوشاوەیی حەماسەی مێژوویی گەلی ئێران و عێراق لە پرسەی تەرمی پیرۆزی ڕێبەری شەهیددا تووڕەیە.
وەک پێشتر ڕامانگەیاند، هێرشەکان بۆ سەر ژێرخانەکان تۆڵەیان دەکرێتەوە و ڕژێمی تاوانکاری زایۆنی کە لە پشت ئەم خراپانەدایە، لە وەڵامی جەنگاوەران سەلامەت نابێت.
ئەنجومەنی باڵای ئاسایشی نیشتمانیی ئێران: تۆڵەی هێرش بۆ سەر ژێرخانەکان دەکەینەوە
هێرشەکان بۆ سەر ژێرخانەکان تۆڵەیان پێدەکرێتەوە، ڕژێمی تاوانکاری زایۆنیستیش لە وەڵامدانەوەی جەنگاوەران سەلامەت نابێت.
بە پێی ڕاپۆڕتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، پەیامی محەمەد باقر زولقەدر سکرتێری ئەنجومەنی باڵای ئاسایشی نیشتمانیی ئێران بڵاو بووەوە.
News ID 59936
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