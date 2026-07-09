قاڵیباف: لێبدەن، دەخۆن

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سەرۆکی پەرلەمانی ئێران لە هەژماری خۆی لە تۆڕی ئێکس نووسیویەتی؛
ئەمریکا هێشتا فێر نەبووە کە قسەی ناشرین و پێشێلکردنی بەڵێن چیتر بێ تێچوون نییە.
با ڕوون بڵێم: لێبدەی، دەخۆیت.
جووڵەی ناپێویست مەکە ئەگەرنا زیاتر نوقم دەبیت.
گەرووی هورمز تەنیا بە "ڕێکخستنەکانی ئێران" دەکرێتەوە، نەک بە هەڕەشەکانی ئەمریکا.
ڤاڵیباف بۆ سەرکردەکانی ئەمریکا وتی: بوەشێنن، دەخۆن / گەرووی هورمز تەنها بە "ڕێکخستنەکانی ئێران" دەکرێتەوە، نەک بە هەڕەشەی ئەمریکا.
بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سەرۆکی پەرلەمانی ئێران لە هەژماری خۆی لە تۆڕی ئێکس نووسیویەتی؛
News ID 59922
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