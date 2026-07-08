  1. ئێران
AP ١٤٠٥ پووشپەڕ ١٧ ٠٧:٥٣

سپای پاسداران 85 شوێنی سەربازی ئەمریکای لە ناوچەکە کردە ئامانج

سپای پاسداران 85 شوێنی سەربازی ئەمریکای لە ناوچەکە کردە ئامانج

وەڵامدانەوەی سەرەتایی بۆ دەستدرێژی ئەمریکا بە ئامانجگرتنی ٨٥ دامەزراوەی سەربازی گرنگی ئەمریکا

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، لە ڕاگەیەندراوی پەیوەندییە گشتییەکانی سپای پاسدارانی شۆڕسی ئیسلامیدا هاتووە؛ دوابەدوای داستانی نەتەوەی مەزنی ئێران لە پرسەی بێ وێنە و شکۆمەندی ڕێبەری دوژمن بەزێن و ناوازەی سەردەم و شەهیدی نەتەوەی ئیسلامی، ڕژێمی شەڕانگێزی ئەمریکا کە ڕەهەندەکانی شکستەکەی ڕۆژ لە دوای ڕۆژ زیاتر دەردەکەون، هێرشی کردەوە سەر ئێران.

ئاماژەش دراوە: جارێکی دیکە ئەمریکا خووی خۆی لە شکاندنی ڕێککەوتنەکە دووبارە کردەوە و سوپای منداڵکوژ و تیرۆریستی ئەمریکا لە کاتژمێرەکانی سەرەتای بەرەبەیانی ئەمڕۆدا بە ئاشکرا ئاگربەستی پێشێل کرد و تێگەیشتنی ئیسلام ئابادی پێشێل کرد بە دەستپێکردنی هێرشێکی ئاسمانی بۆ سەر ژمارەیەک بنکەی کەنار دەریا و وێستگەی مەدەنی لەسەر کەناراوەکانی هۆرمۆزگان.
لە وەڵامدانەوەی سەرەتایی بۆ ئەم دەستدرێژییە، هێزی دەریایی و ئاسمانیی سپای پاسدارانی شۆڕشی ئیسلامی، لە ڕێگەی ئۆپەراسیۆنی هاوبەشی مووشەکی و فڕۆکەی بێفڕۆکەوانەوە، ٨٥ دامەزراوەی سەربازیی گرنگی ئەمریکایان لە بەندەر سەلمان، هەرێمی پێنجەمی هێزی دەریایی بەحرەین و بنکەی ئاسمانی عەلی سالم لە کوێت تێکشکاند و فڕۆکەیەکی بێفڕۆکەوانی MQ9ی دوژمنیان خستە خوارەوە کە هەوڵی دەستوەردانی لە ئۆپەراسیۆنەکەدا دا.

News ID 59913

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