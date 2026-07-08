کاردانەوەی بارەگای ناوەندی خاتەمولئەنبیا بە هێرشی ئەمشەوی ئەمریکا بۆ سەر ئێران

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، بێوێنەترین ڕووداو و ئامادەبوونی گشتی لە پرسە و ماڵئاوایی ڕێبەری شەهیدی ئومەتی ئیسلامیدا شکستێکی زەلیلکەری بەسەر ئیستکباری جیهانی و ئەمریکای تاوانباردا هێنا.

سوپای تیرۆریستی ئەمریکا، بەبێ هیچ پابەندبوونێک بە ئەرکەکانی و لە دۆخێکدا کە تەرمی پیرۆزی سەرکردەی شەهیدی موسڵمانان و خەڵکی ئازادخوازی جیهان میوانی بەرپرسان و خەڵکی ئازای عێراقە، لە دەستدرێژییەکی ئاشکرادا هەندێک ناوچەی باشووری وڵاتی ئێرانی کردە ئامانج.

هێزە چەکدارەکانی کۆماری ئیسلامی ئێران وەڵامێکی چەقێنەرانە بە دەستدرێژی و کردەوەی تیرۆریستیی ئەمریکا دەدەنەوە و لە هیچ بارودۆخێکدا ڕێگەیان پێنادەن دەستوەردان لە کاروباری گەرووی هورمز و بەڕێوەبردنی ئەو گەروویە بکەن.

لێرەوە جارێکی تر ڕاگەیەندراوە کە تاکە ڕێڕەوی سەلامەتە بۆ تێپەڕبوونی کەشتییە بازرگانییەکان و نەوتهەڵگرەکان لە گەرووی هورمز ئەو ڕێگایە کە کۆماری ئیسلامی ئێران دیاریی کردووە.