ئەنجومەنی ئاسایشی نەتەوەیی ئێران: لەم چەند ڕۆژەدا چاوتان لە سەر ئێران بێت

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ئەنجومەنی ئاسایشی نەتەوەیی ئێران ڕایگەیاند: خۆڕاگری دژ بە دوژمنان و تۆڵەسەندنەوەی خوێنی ڕێبەری شەهیدی ئێران دوو دروشمی خەڵکی تازیەباری ئێرانە کە لە ڕێوڕەسمی ماڵئاوایی لە ڕێبەکەیاندا دەیڵێنەوە.
جەخەیش کراوە: لەم چەند ڕۆژەدا چاوتان لەسەر ئێران بێت؛ ئەمە هەمان ئێرانە کە پێت وابوو دەتوانیت لە چەند ڕۆژێکدا لەناوی ببەیت.
ئەنجومەنی باڵای ئاسایشی نەتەوەیی ئێران: خەڵک دوو دروشم لە ڕێوڕەسمی ماڵئاوایی لە ڕێبەرەکەیان دەڵێنەوە.
بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ئەنجومەنی ئاسایشی نەتەوەیی ئێران ڕایگەیاند: خۆڕاگری دژ بە دوژمنان و تۆڵەسەندنەوەی خوێنی ڕێبەری شەهیدی ئێران دوو دروشمی خەڵکی تازیەباری ئێرانە کە لە ڕێوڕەسمی ماڵئاوایی لە ڕێبەکەیاندا دەیڵێنەوە.
News ID 59888
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