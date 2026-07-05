  1. ئێران
AP ١٤٠٥ پووشپەڕ ١٤ ١٥:٤٩

ئەنجومەنی ئاسایشی نەتەوەیی ئێران: لەم چەند ڕۆژەدا چاوتان لە سەر ئێران بێت

ئەنجومەنی ئاسایشی نەتەوەیی ئێران: لەم چەند ڕۆژەدا چاوتان لە سەر ئێران بێت

ئەنجومەنی باڵای ئاسایشی نەتەوەیی ئێران: خەڵک دوو دروشم لە ڕێوڕەسمی ماڵئاوایی لە ڕێبەرەکەیان دەڵێنەوە.

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ئەنجومەنی ئاسایشی نەتەوەیی ئێران ڕایگەیاند: خۆڕاگری دژ بە دوژمنان و تۆڵەسەندنەوەی خوێنی ڕێبەری شەهیدی ئێران دوو دروشمی خەڵکی تازیەباری ئێرانە کە لە ڕێوڕەسمی ماڵئاوایی لە ڕێبەکەیاندا دەیڵێنەوە.
جەخەیش کراوە: لەم چەند ڕۆژەدا چاوتان لەسەر ئێران بێت؛ ئەمە هەمان ئێرانە کە پێت وابوو دەتوانیت لە چەند ڕۆژێکدا لەناوی ببەیت.

News ID 59888

Tags

Your Comment

You are replying to: .
    • captcha

    10 هه‌واڵی هه‌ڵبژارده‌

    یادداشت

    دیمانە

    راپۆرت