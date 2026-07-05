هەزاران کەس نوێژی جەنازەی لە سەر تەرمی ڕێبەری شەهیدی ئێران خوێند

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر،

بەپێی ڕاگەیاندنی پێشکەشکاری ڕێوڕەسمی ڕۆژی دووەمی ماڵئاوایی لە تەرمی ڕێبەری شەهید و بنەماڵەکەی، نوێژی جەنازە بە ئیمامەتی ئایەتوڵڵا جەعفەر سۆبحانی خوێنرا.

بە هۆی گرنگییەکەیەوە، نوێژی جەنازەی ئەمڕۆ سێ جار بەڕێوەدەچێت، یەکێکیان بۆ تەرمی ڕێبەری شەهید، دووەم بۆ شەهید سەیدە بوشرا حوسێنی خامنەیی و شەهید مێسباحولهودا باقری و شەهید زەهرا حەداد عادل، هەروەها سێیەمین نوێژ بۆ تەرمی نەوەی ڕێبەر، زەهرا محەممەدی گۆڵپایگانی خوێنرا.

هەزاران هەزار کەس بەشداریی یەکەم نوێژی جەنازەی ڕێبەری شەهیدی ئێران و بنەماڵەکەی بوون .

لە قوم و مەشهەدیش نوێژیان لە سەر دەخوێنرێت.