  1. ئێران
AP ١٤٠٥ پووشپەڕ ١٣ ١٧:١٤

٩٠ وەفد لە ٤٥ وڵاتی بیانیەوە تا ئێستا هاتوونەتە ڕێوڕەسمی پرسەی ڕێبەری شەهیدی ئێران

٩٠ وەفد لە ٤٥ وڵاتی بیانیەوە تا ئێستا هاتوونەتە ڕێوڕەسمی پرسەی ڕێبەری شەهیدی ئێران

جێگری سەرۆکی پەڕڵەمان ڕایگەیاند: ڕێوڕەسمی ڕێزگرتنی  وڵاتانی جیهان لە تەرمی سەرکردەی شەهیدی ئێران بێهاوتا و ناوازە بوو  سەرەڕای ئەوەی ئێمە ئەوروپییەکانمان بانگهێشت نەکردبوو، ٩٠ وەفد لە ٤٥ وڵاتەوە ئامادەبوون.

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، جێگری سەرۆکی مەجلیسی شۆرای ئیسلامی ئێران ڕایگەیاند: ڕێوڕەسمی ڕێزگرتن لە تەرمی ئەو ڕێبەرە شەهیدە لەلایەن بەرپرسانی بیانی و وەفدەکانەوە کە دوێنێ بەڕێوەچوو، بێهاوتا و ناوازە بوو.

بە نوێنەرایەتی کۆماری ئیسلامی ئێران لە ڕێوڕەسمی جۆراوجۆردا بەشداریم کردووە؛ هەروەها لە پرسەی تەرمی پیرۆزی شەهید سەید حەسەن نەسروڵڵا بووم، بەڵام مەراسیمی دوێنێ ناوازە بوو.

وەک بینیتان دوێنێ، زیاتر لە 90 شاند لە 45 وڵاتەوە ئامادەبوون، سەرەڕای ئەوەی ئێمە هیچ ئەوروپییەکمان بانگهێشت نەکردبوو.

وتیشی: شارەکان توانای هێنانی هەموو خەڵکیان نییە؛ هەموو خەڵکی شارەکانی ئێرام دەیانەوێت بێنە تاران و بەشدار بن بەڵام ئەو دەفرایەتیە نییە و ناکرێ.

News ID 59879

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