گەرووی هورمز: لە ڕێڕەوێکی وزەوە بۆ ئامرازی بەرپەرچدانەوەی دوژمنانی ئێران

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ئەگەر لە دەیەکانی پێشوودا گەرووی هورمز بە شێوەیەکی سەرەکی وەک ڕێگایەکی خێرای گواستنەوەی وزە ناسرابێت، ئێستا ئەم ڕێڕەوی ئاوییە بووەتە یەکێک لە گرنگترین پێکهاتەکانی دەسەڵاتی جیۆپۆلەتیکی ئێران؛ پێکهاتەیەک کە نەک تەنها سێبەری لەسەر ئاسایشی ناوچەکە، بەڵکوو لەسەر ئابووری جیهانی و حیساباتی زلهێزەکانیش خستووە.

ساڵانێک ستراتیژی ئەمریکا لەسەر ئەو گریمانەیە بوو کە باڵادەستی سەربازیی ئەو وڵاتە گەرەنتی ئاسایشی ڕۆیشتنی وزە لە کەنداوی فارسدا دەکات. ناوەندی کەشتیوانی پێنجەمی ئەمریکا لە بەحرەین و ژمارەیەکی زۆر بنکەی سەربازی لە وڵاتانی عەرەبی و بوونی بەردەوامی هێزەکانی ڕۆژئاوا هەموویان لەسەر بنەمای ئەم گریمانەیە بوون؛ کە واشنتۆن گەرەنتی ئاسایشی کەشتیوانی دەکات و دەتوانێت هەر پچڕانێک چاک کاتەوە.

بەڵام شەڕی ئەم دواییە تەحەدای ئەم گریمانەیەی کرد. بۆ یەکەمین جار دەرکەوت کە کۆنترۆڵی ئۆپەراسیۆنیی گەرووی هورمز تەنیا بەند نییە بە ژمارەی کەشتی و سیستەمی بەرگرییەوە، بەڵکوو بەندە بە پێگەی جیۆپۆلەتیکی و ڕێگری و ئیرادەی سیاسیی ئەو ئەکتەرەی کە لە کەناری باکووری ئەم ڕێڕەوی ستراتیجییە باڵادەستە: کۆماری ئیسلامی ئێران.

لێدوانەکانی مایکل ڕاتنی، باڵیۆزی پێشووی ئەمریکا لە سعودیە، ڕەنگدانەوەی ئەم گۆڕانکارییەن.

دان بەوەدا دەنێت: “لەو ساتەدا کە ئێران گەرووی هورموزی داخست، تەواوی دەروونناسی کەنداوی فارس گۆڕا”. ئەم لێدوانە تەنیا وەسفی کردەوەیەکی سەربازی نییە؛ گوزارشت لە داڕمانی تێڕوانینێکی لەمێژینەی نەزمی ئەمنی ناوچەکە دەکات.

لە ئەدەبیاتی ستراتیژیدا هەندێک جار ئەوەی هاوکێشەکە دەگۆڕێت، تەقاندنی مووشەک یان نوقمبوونی کەشتی نییە؛ گۆڕانکارییە لە بیرکردنەوەی ئەکتەرەکاندا. کاتێک حکومەتەکان، بازاڕە داراییەکان، کۆمپانیاکانی بیمە، وەبەرهێنەران و هاوردەکارانی وزە بەو ئەنجامە دەگەن کە ئاسایش لە کەنداوی فارسدا بەبێ لەبەرچاوگرتنی ڕۆڵی ئێران مومکین نییە، لە ڕاستیدا هاوسەنگی هێز گۆڕاوە؛ تەنانەت ئەگەر هیچ سنوورێکی جوگرافییش نەگوازرابێتەوە.

لەم ڕوانگەیەوە، سەرنجی ڕاتنی سەبارەت بە بوون بە گەرووی هورمز بە “شمشێری دامۆکلێس” بە تایبەتی گرنگە. ئەم شمشێرە تەنها بەسەر سەری وڵاتانی عەرەبیدا هەڵواسراو نییە؛ هەروەها بە ئابووری جیهانیشەوە هەڵواسراوە. بەشێکی بەرچاو لە بازرگانی جیهان بە نەوت و گازی شل و کاڵا ستراتیژییەکان هێشتا بەم ڕێگایەدا تێدەپەڕێت و هەر پچڕانێک لەم ڕێگایەدا کاریگەری لەسەر زنجیرەی دابینکردنی جیهانی، بازاڕی وزە، بیمەی دەریایی و گواستنەوەی نێودەوڵەتی دەبێت.

ئەمەش بووەتە هۆی ئەوەی کە گەرووی هورمز لە گەرووییەکی تەنگێکی جوگرافییەوە بگۆڕێت بۆ گۆڕاوێکی سیاسی لە بڕیاردانی زلهێزە جیهانییەکان.

ئەمڕۆ هەر بڕیارێک سەبارەت بە ئێران بە ناچاری لەگەڵ ئەو پرسیارەدایە کە دەرئەنجامەکانی بۆ ئاسایشی وزەی جیهان چی دەبن.

لەو چوارچێوەیەشدا ڕاپۆرتی نیویۆرک تایمز سەبارەت بە بەڵگەنامەی سەرەتایی ڕێککەوتنی نێوان ئێران و ئەمریکاش گرینگە. بەپێی ئەم ڕاپۆرتە، ئەوەی لە هەموو شتێک زیاتر سەرنج ڕادەکێشێت، تەنیا ئاماژەیەک نییە بۆ ڕۆڵی ئێران لە بەڕێوەبردنی گەرووی هورمزدا؛ بەڵکوو قبووڵکردنی ئەو ڕاستییەیە کە هەر میکانیزمێکی بەردەوام بۆ بەڕێوەبردنی ئەم ڕێڕەوی ئاوییە بەبێ بەشداری و ڕەزامەندی تاران ناتوانرێت بەدی بهێنرێت. تێڕوانینێکی لەو شێوەیە ئەوە دەردەخات کە تەنانەت لە ئاستی دانوستانیشدا، ڕۆڵی ئێران چیتر تەنیا پرسێکی ئەمنی نییە، بەڵکوو بووەتە بەشێک لە تەلارسازی داهاتووی ئاسایشی دەریایی لە ناوچەکەدا.

ئەم گەشەسەندنە کاریگەریی جیۆپۆلەتیکی بەرفراوانی هەیە. لە دەیان ساڵی ڕابردوودا وڵاتانی عەرەبی باشووری کەنداوی فارس بە پشت بەستن بە چەتری ئەمنی ئەمریکا هەوڵیان داوە هاوسەنگی ناوچەکە بە بێ لەبەرچاوگرتنی ئێران پێناسە بکەن. شەڕی ئەم دواییە دەریخست کە ئەم مۆدێلە سنووردارکردنی جددی هەیە. تەنانەت پێشکەوتووترین سیستەمەکانی بەرگریش ناتوانن تێچووی نائەمنی لە گەرووی هورمز بۆ سفر کەم بکەنەوە.

لە ئەنجامدا چەمکی ڕێگریکردنیش گۆڕانکارییەکی بەسەردا هاتووە. ئیتر ڕێگریکردن تەنها بە مانای توانای وەڵامدانەوەی سەربازی نییە؛ هەروەها بە هەمان شێوە گرنگ بووە کە تێچووی ئابووری و دەروونی و ستراتیژی لە دیوەکەی تردا بسەپێنێت. ئێران نیشانی داوە کە دەتوانێت کاریگەری لەسەر هاوکێشە ئابوورییەکانی جیهان هەبێت بەبێ ئەوەی پێویستی بە داگیرکاری خاکی یان ململانێی بەرفراوان هەبێت. ئەمە ئەو هێزەیە کە تیۆرییە مۆدێرنەکانی پەیوەندییە نێودەوڵەتییەکان بە “رێگریکردن لە ئابووریی جیۆلۆجی” ناوی دەبەن؛ واتە بەکارهێنانی شوێنی جوگرافی و توانا ئابوورییەکان بۆ زیادکردنی تێچووی بڕیارە دوژمنکارانە.

لەم ڕوانگەیەوە، ڕەنگە گرنگترین دەستکەوتی ئێران لە شەڕی ئەم دواییەدا لە بەرەکانی شەڕدا نەبووبێت، بەڵکوو لە گۆڕینی حیساباتی دەروونی ڕکابەرەکانیدا بووبێت. ئێستا هەموو بڕیاردەرێک لە واشنتۆن، لەندەن، یان تەلئەبیب ناچارە دەرئەنجامەکانی هەر چالاکیەکی سەربازی لەسەر بازاڕی وزەی جیهانی و نرخی نەوت و گواستنەوەی دەریایی و سەقامگیری ئابووری نێودەوڵەتی لەبەرچاو بگرێت.

ئەم گۆڕانکارییە لە بیرکردنەوەدا بەهای ستراتیژیی گەرووی هورموزی چەند هێندە کردووە. لە ڕابردوودا ئەم ڕێڕەوی ئاوە زیاتر وەک خاڵێکی لاواز بۆ ئابووری جیهانی ناسرابوو؛ بەڵام ئەمڕۆ بووەتە یەکێک لە گرنگترین ئامرازەکانی دروستکردنی ڕێگریکردن بۆ ئێران. بە واتایەکی تر ئەگەر گەرووی هورمز سەردەمانێک تەنیا ڕێڕەوێک بوو بۆ نەوت، ئێستا ڕێڕەوێکە بۆ پەیامە جیۆپۆلیتیکییەکانیش.

بێگومان ئەمە بەو مانایە نییە کە ئێران هەوڵی دروستکردنی قەیرانێکی هەمیشەیی لەم ڕێگایەدا دەدات. بە پێچەوانەوە تا ڕۆڵی ئێران لە دەستەبەرکردنی ئاسایشی گەرووەکەدا بەرچاوتر بێت، پێگەی جیۆپۆلەتیکی وڵات بەهێزتر دەبێت. جیاوازی بنەڕەتی نێوان "کۆنتڕۆڵ" و "تێکدان" وردە وردە لێرەدایە؛ کۆنتڕۆڵکردن واتە بەڕێوەبردنی واقیعێکی جیۆپۆلەتیکی، مەرج نییە بازرگانی جیهانی بوەستێنێت. لەگەڵ زیاتر ڕەوایی دان و قبوڵکردنی ڕۆڵی ئێران لە بەڕێوەبردنی ئەم ڕێڕەوی ئاوەدا، هێزی دانوستانی تارانیش زیاد دەکات.

هەروەها ئەم پێشهاتە پەیامێکی گرنگی هەیە بۆ یاریزانانی ناوچەیی. ئاسایشی کەنداوی فارس چیتر ناتوانێ تەنیا بەرهەمی بوونی زلهێزەکانی دەرەوەی ناوچەیی بێت. ئەزمونی شەڕی ئەم دواییە نیشانی دا کە بە بێ بەشداریی یاریزانی سەرەکی لەم جوگرافیایەدا کە ئێرانە، نەزمێکی ئەمنی بەردەوام پێک نایەت. هەر لەبەر ئەم هۆکارە، پێدەچێت لە ساڵانی داهاتوودا شاهیدی جووڵەیەکی وردە وردەی ناوچە لە مۆدێلی "ئاسایشی هاوردە"ەوە بۆ "ئاسایشی ئاڕاستەکراوی ناوچەیی" ببین؛ مۆدێلێک کە تێیدا ڕۆڵی ئێران یەکلاکەرەوەتر بێت لە ڕابردوو.

لە کۆتاییدا، ڕەنگە گرنگترین میراتی ستراتیژیی شەڕی چل ڕۆژە لە ژمارەی ئامانجە لەناوچووەکان یان قەبارەی تەقەی ئاڵوگۆڕکراودا نەبێت، بەڵکوو لە گۆڕانی دەروونناسی دەسەڵات لە کەنداوی فارسدا بێت. ئەمڕۆ گرنگترین پەیامی ئەم پێشهاتە ئەوەیە کە ئاسایشی وزەی جیهان چیتر گۆڕاوێکی سەربەخۆی هاوکێشەکانی ئێران نییە. هەر حیساباتێک بۆ گوشارخستن، پەرەپێدانی گرژییەکان، یان ئەنجامدانی سەرگەرمی دژ بە تاران، بە ناچاری دەبێت تێچووی ئابووری و جیۆپۆلەتیکی ئەو تاران لەبەرچاو بگرێت.

هەر لەبەر ئەم هۆکارە ئیتر گەرووی هورمز تەنیا ڕێڕەوێکی دەریایی نییە؛ ئەم ڕێڕەوی ئاوییە ئێستا بووەتە یەکێک لە گرنگترین پێکهاتەکانی ڕێگری کۆماری ئیسلامی ئێران. تا زیاتر ئەم واقیعە لە حیساباتی ئەکتەرە نێودەوڵەتییەکاندا دامەزراوەیی بێت، هاوکێشە ئەمنییەکانی کەنداوی فارس زیاتر لەسەر بنەمای قبوڵکردنی ڕۆڵی ئێران لە قاڵب دەدرێن؛ واقیعێک کە ڕەنگە گرنگترین دەستکەوتی جیۆپۆلەتیکی جەنگی چل ڕۆژە بێت.