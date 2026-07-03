  1. ئێران
AP ١٤٠٥ پووشپەڕ ١٢ ١٩:٥٣

سەردار وەحیدی: ئەم خاکە و ئەم میللەتە تەسلیم نابن

سەردار وەحیدی: ئەم خاکە و ئەم میللەتە تەسلیم نابن

سەردار ئەحمەد وەحیدی وتی: ئێمە هەرگیز دەستبەرداری دوژمنانی ئەم میللەتە نابین، منیش یەک ڕستە بەو کەسانە دەڵێم کە چاویان نییە: ئەم خاکە و ئەم میللەتە تەسلیم نابن.

بە پێی ڕاپۆرتی هەواڵنێری مێهر، سەردار ئەحمەد وەحیدی، لە پەراوێزی ڕێوڕەسمی ماڵئاوایی لە تەرمی پیرۆزی ڕێبەری شەهیدی شۆڕش، جەختی لە پەیوەندی نەشکاوی نەتەوەی ئێران لەگەڵ ئایدیالی ڕێبەری شەهید کرد و ڕایگەیاند: ئێمە هەرگیز لە ماڵی ڕێبەرەکەماندا لێی جیا نابینەوە. لە دڵ و ڕۆحماندا جێگەی هەیە.

هەمیشەیی و ئەبەدییە؛ بۆ هەموومان، بۆ ئێرانی خۆشەویستمان، بۆ نەتەوەی ئیسلامیش.
ئاماژەی بەوەشکرد: هەرگیز دەستبەرداری دوژمنانی ئەم میللەتە نابین، منیش یەک ڕستە بەو کەسانە دەڵێم کە چاویان نییە بمانبینن. ئەم خاکە و ئەم میللەتە تەسلیم نابن.
سەردار وەحیدی جەختی لەوە کردەوە: پێویستە بزانن کە ئەم خوێنە پاکەی ئیمامە شەهیدەکەمان دەبێتە خاڵی وەرچەرخانێکی دیکە لە سەرکەوتنەکانی ئیسلامە خۆشەویستەکەمان لە سەرانسەری جیهاندا، و تەسلیمبوونی ئەم میللەتە دەبەنە سەر گۆڕەکانیان. ئەم میللەتە ڕۆژ لە دوای ڕۆژ دەگاتە لوتکە، بەم خوێنە پاکە.

News ID 59870

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