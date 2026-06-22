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AP ١٤٠٥ پووشپەڕ ١ ٢٢:٠٨

گفتوگۆی پزشکیان و ئەردۆغان سەبارەت بە ڕێککەوتنی ئێران و ئەمریکا

گفتوگۆی پزشکیان و ئەردۆغان سەبارەت بە ڕێککەوتنی ئێران و ئەمریکا

سەرۆک کۆماری تورکیا لە پەیوەندییەکی تەلەفۆنیدا لەگەڵ مەسعوود پزشکیان، پێشوازی لە ڕێککەوتنی ئێران و ئەمریکا کرد و پاڵپشتی ئەنقەرەی بۆ تەواوکردنی ئەم پرۆسەیە دەربڕی.

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، مەسعوود پزشکیان، سەرۆک کۆماری ئێران و ڕەجەب تەیب ئەردۆغان، سەرۆک کۆماری تورکیا، لە پەیوەندییەکی تەلەفۆنیدا پەیوەندییە دووقۆڵییەکانی نێوان تورکیا و ئێران و هەروەها پێشهاتە ناوچەیی و جیهانییەکانیان تاوتوێ کرد.

ئەردۆغان خۆشحاڵیی خۆی بە ڕێککەوتنی نێوان ئێران و ئەمریکا دەربڕی و جەختی لە پشتیوانی تورکیا بۆ پڕۆسەی دیپلۆماسی و هەوڵەکانی بەدیهێنانی ئاشتی کردەوە.

لەم پەیوەندییەدا هەردوولا باسیان لە پرسەکانی پەیوەست بە هاوکاریی تورکیا و ئێران و پێشهاتەکانی ئێستای ناوچەکە کرد.

لە میانەی وتووێژەکەدا ئەردۆغان بە ئاماژەدان بە ڕێککەوتنی نێوان ئێران و ئەمریکا، ڕێککەوتنەکەی بە "خۆشحاڵی" وەسف کرد و وتی: خۆشحاڵین کە گەیشتینە لێکتێگەیشتن لە نێوان ئێران و ئەمریکا.

سەرۆک کۆماری تورکیا هەروەها جەختی لەوە کردەوە کە ئەنقەرە هیچ هەوڵێک ناپارێزێت بۆ گەیاندنی ئەم پرۆسەیە لە ڕێگەی ئاشتی و دیالۆگەوە و "تورکیا هەر پشتیوانییەکی پێویست پێشکەش دەکات بۆ ئەوەی ئەم پرۆسەیە بە ئاشتیانە کۆتایی پێبێت".

News ID 59786

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