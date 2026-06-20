هەنگاوی ئەمریکا بۆ ئازاد کردنی شەش ملیار دۆلار پارەی بلۆکە کراوی ئێران

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ڕۆژنامەی وۆڵ ستریت ژۆرناڵ لە ڕاپۆرتێکدا باسی لەوە کردووە کە ئەمریکا و قەتەر میکانیزمێک دروست دەکەن کە ڕێگە بە ئێران دەدات لە سەرچاوە بەستووەکانی بە بەهای زیاتر لە ٦ ملیار دۆلار بۆ کڕینی کەلوپەلی سەرەکی کەڵک وەربگرێت.

پێشتر ڕۆژنامەی فاینانشیاڵ تایمز بە پشتبەستن بە سەرچاوەیەکی ئاگادار ڕایگەیاندبوو کە پێشبینی دەکرێت ئەمریکا شەش ملیار دۆلار لە سەروەت و سامانی بەستووی ئێران ئازاد بکات.

بانگەشەی ئەوە دەکرێت کە ئەم سەرچاوانەی تەنیا بۆ کڕینی کەلوپەلی مرۆیی و کەلوپەلی گەمارۆنەدراو لە ئەمریکا بەکاردەهێنرێن، بەپێی یاداشتنامەی لێکتێگەیشتنی نێوان واشنتۆن و تاران.

بەگوێرەی ڕاپۆرتەکە، ئەم سەروەت و سامانانە لە ئێستادا لە قەتەر هەڵگیراون.