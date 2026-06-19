کاردانەوەی ئێران بە هێرشەکانی ئیسڕائیل بۆ سەر لوبنان

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ئیسماعیل بەقایی، وتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی کۆماری ئیسلامیی ئێران، لە لاپەڕەی تایبەتی خۆی لە سوشیاڵ میدیا نووسی: ئۆپەراسیۆنە شەڕانگێزی و تیرۆریستییەکانی ڕژیمی زایۆنی لە دژی ناوچە جۆربەجۆرەکانی لوبنان بە توندی ئیدانە دەکەین کە بووەتە هۆی شەهید و برینداربوونی دەیان لوبنانی و وێرانکردنی ماڵ و حاڵی خەڵک و ژێرخانی ئەم وڵاتە.

هۆشداریی دا لە دەرئەنجامە جیددی و دەستبەجێیەکانی بەردەوامی شەڕکردن لەلایەن ڕژێمی داگیرکەر و جینۆساید زایۆنیستی لەسەر ئاشتی و ئاسایشی ناوچەکە.

وتەبێژی وەزارەتی دەرەوە لەم دۆخەدا بەرپرسیارێتی ڕاستەوخۆی ئەمریکای وەبیر هێنایەوە و بە ئاماژەدان بە بڕگەی یەکەمی یاداشتنامەی لێکتێگەیشتن سەبارەت بە کۆتایی هاتنی شەڕ کە بە ڕاشکاوی ڕاگرتنی شەڕ لە لوبنان بە بەشێکی دانەبڕاو لە ڕێککەوتنی کۆتایی هێنان بە شەڕ لە هەموو بەرەکاندا دەزانێت، جەختی لەوە کردەوە: کۆماری ئیسلامی ئێران هەموو ڕێوشوێنی پێویست بۆ پاراستنی بەرژەوەندی و ئاسایش مافەکانی هاوپەیمانەکانی دەگرێتە بەر.