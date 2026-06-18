پەیامی ئایەتوڵا خامنەیی سەبارەت بە دەقی لێکتێگەیشتنی ئێران و ئەمریکا

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ڕێبەری باڵای ئێران ڕایانگەیاند کە دیداری داهاتووی نێوان ئێران و ئەمریکا بە مانای قبووڵ کردنی ڕای دوژمن نییە.

هەروەک ئاگادارکراینەوە یاداشتێکی لێکتێگەیشتن لە نێوان سەرۆکەکانی ئێران و ئەمریکا واژۆ کرا. لە ڕێگای گەیشتن بەم قۆناغە، دەسەڵات لە بەزەیی و نیازپاکییەوە هەوڵی زۆری دا و بێگومان ئەوە سەرۆکی ئەمریکا بوو کە لە نائومێدییەوە ئامرازی جۆراوجۆری بۆ ئەم مەبەستە بەکارهێنا.



من بۆچوونێکی جیاوازم هەبوو، بەڵام بەهۆی ئەو پابەندبوونەی کە سەرۆک کۆماری بەڕێز وەک سەرۆکی ئەنجومەنی باڵای ئاسایشی نەتەوەیی، بە ناوی خۆی و ئەندامانی دیکەوە، بۆ پاراستنی مافەکانی نەتەوەی ئێران و بەرەی خۆڕاگری پێدام و ئەویش بە ڕاگەیاندنی ئەوەی کە بەرپرسیارێتی لەوە قبوڵ دەکات.



هەروەها ڕایگەیاندووە کە ئەگەر لایەنی ئەمریکی بیەوێت داواکاری زیادەڕەوانە بکات، ئەوا بارگرانییان لەسەر نابێت. لەم ساتەوەختە بەدواوە ئێمە، واتە ئێوەی میللەتی سەربەرز و ئەم بەندە بێ بایەخە، چاوەڕوانی بەدیهێنانی ئەو مەرجانەین پێشتر باسمان کرد. بەڵام ئاشکرایە ئەو دانوستانە ڕووبەڕووانەی کە لە داهاتوودا ئەنجام دەدرێن بە مانای قبووڵکردنی ڕوانگەی دوژمن نابێت. هەموو جۆرە سەرکەوتن و فەتحێک بۆ نەتەوەی بەڕێزی ئێران بهێنێتە ئاراوە.