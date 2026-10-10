پزشکیان: تیرۆرەکان لە ئێران بۆ بشێوی نانەوە دەکرێت

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، مەسعوود پزشکیان، ڕۆژی شەممە ١٨ی ڕزبەری ١٤٠٥، لە پەیامی سەرەخۆشی بە بۆنەی شەهید بوونی شەهیدی بەڕێز، خاتوو نۆسرەت ئەفتەخاری، جێگری کاروباری فەرهەنگی و کۆمەڵایەتی فەرماندەیی پۆلیسی پارێزگای سیستان و بەلوچستان، لە ناوچەی چێشمێ زیارەتی زاهدان جەختی کرد: تیرۆرەکان بڵاوکردنەوەی توندوتیژی و تێکدانی ئارامی گەلە.

ڕاشیگەیاند: ئەم جۆرە کردەوە تاوانکاریانە هەرگیز ئیرادەی هێزە ئەمنییەکان بۆ پاراستنی گیانی و ئاشتی و ئاسوودەیی خەڵک، و پاراستنی ئاسایشی هاووڵاتیان و ڕووبەڕووبوونەوەی تیرۆر و نائەمنی ناهەژێنن و بە ئیرادەکردن بەردەوام دەبن.