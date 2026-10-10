  1. ئێران
AP ١٤٠٥ ڕەزبەر ١٨ ٠٧:٥١

قاڵیباف بۆ ئەمریکا: لە بەرانبەر ئێراندا ئەژنۆ دادەدەن

قاڵیباف بۆ ئەمریکا: لە بەرانبەر ئێراندا ئەژنۆ دادەدەن

سەرۆکی مەجلیسی شۆرای ئیسلامی لە وەڵامی قسەکانی مارکۆ ڕوبیۆدا نووسی: ئەوانەی بەدوای میراتی ئەسکەندەردا دەگەڕێن، تووشی چارەنووسی ڤالێریان دەبن؛ ئەژنۆ دەدەن!

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، محەممەد باقر قاڵیباف، لە وەڵامی قسە بێماناکانی ئەم دواییەی مارکۆ ڕوبیو وەزیری دەرەوەی ئەمریکا سەبارەت بە شارستانیەتی ئێران، لە هەژماری خۆیدا نووسیویەتی: بە درێژایی مێژوو ئێمەی ئێرانی ڕووبەڕووی ئەو کەسانە بووینەوە کە خۆیان بە ئاغای جیهان ڕاگەیاند و هەوڵیان دا شارستانییەتە کۆنەکان لەسەر ڕووی زەوی بسڕنەوە.

دەشڵێت: بە ئاگر و بڵێسە هاتن، بەڵام بە خۆڵ و زەلیلەوە ڕۆیشتن.

ڕوونی کردەوە: ئەوانەی بەدوای میراتی ئەسکەندەردا دەگەڕێن، چارەنووسی ڤالێرییان دەچێژن؛ ئەژنۆ دەدەیت.

News ID 60580

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