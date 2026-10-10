قاڵیباف بۆ ئەمریکا: لە بەرانبەر ئێراندا ئەژنۆ دادەدەن

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، محەممەد باقر قاڵیباف، لە وەڵامی قسە بێماناکانی ئەم دواییەی مارکۆ ڕوبیو وەزیری دەرەوەی ئەمریکا سەبارەت بە شارستانیەتی ئێران، لە هەژماری خۆیدا نووسیویەتی: بە درێژایی مێژوو ئێمەی ئێرانی ڕووبەڕووی ئەو کەسانە بووینەوە کە خۆیان بە ئاغای جیهان ڕاگەیاند و هەوڵیان دا شارستانییەتە کۆنەکان لەسەر ڕووی زەوی بسڕنەوە.

دەشڵێت: بە ئاگر و بڵێسە هاتن، بەڵام بە خۆڵ و زەلیلەوە ڕۆیشتن.

ڕوونی کردەوە: ئەوانەی بەدوای میراتی ئەسکەندەردا دەگەڕێن، چارەنووسی ڤالێرییان دەچێژن؛ ئەژنۆ دەدەیت.