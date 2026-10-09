پزشکیان: ئاسایشمان دەوێت لەسەر بنەمای بەرژەوەندی هاوبەش

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، دوکتۆر پزشکیان سەرۆک کۆماری ئێران لە لوتکەی کۆبوونەوەی دەوڵەتانی هاوبەرژەوەندی وتی:بانگھێشتنی ئێران بۆ ئەم لووتکە دەرفەتێکە بۆ کردنەوەی لاپەڕەیەکی نوێی ھاوکاری لەگەڵ وڵاتانی ئەم مەکۆیە.

بەستنەوەی تواناکانی ناوچەکە بە یەکەوە مەرجێکی پێشوەختەیە بۆ زیادکردنی خۆڕاگری هەرێمەکەمان لە بەرامبەر تەحەددیاتی ئێستا.

بەرژەوەندی هاوبەشمان لە کێبڕکێی نێوان ڕێگاکاندا نییە بەڵکوو لە بەستنەوەی ڕێگاکاندایە.

ئەمڕۆ زیاتر لە جاران پێویستمان بە فرەلایەنی ڕاستەقینە هەیە لە ناوچەکەدا.

سەرۆک کۆمار ئامادەبوونی ئێران بۆ یەکەمجار و وەک یەکەم وڵات کە وەک میوانی تایبەت لە لوتکەی مەکۆی دەوڵەتانی هاوبەرژەوەندی بانگهێشت کراوە، بە دەرفەتێکی بەنرخ بۆ پتەوکردنی پەیوەندییەکانی ئێستا و کردنەوەی لاپەڕەیەکی نوێی هاوکاری لەگەڵ وڵاتانی ئەم مەکۆیە وەسف کرد و وتی: ئێران خۆی بە بەشێکی سروشتی لە جوگرافیای بەیەکەوە گرێدراوی ناوچەکە دەزانێت، کە ڕەگ و ڕیشەی لە مێژوو، کولتوور، شارستانیەت، و گەل- بۆ گەلدا هەیە پەیوەندییەکان.

پزشکیان هەروەها جەختی لەوە کردەوە کە ئەمڕۆ ئێمە تەنیا لەبەردەم هەڵبژاردنێکدا نین لە نێوان گۆشەگیری یان وابەستەییدا؛ بەڵکوو دەبێت تواناکانمان بە یەکترەوە ببەستینەوە بۆ ئەوەی هەر وڵاتێک بە پاراستنی سەربەخۆیی و هەڵبژاردنە نیشتمانییەکانی سوود لە سوودەکانی ئەم جوگرافیا هاوبەشە وەربگرێت. وتی: "ئێمە پەیوەندیمان دەوێت لەبری پچڕانی پەیوەندی؛ هاوکاری لەبری کێبڕکێی وەرچەرخان؛ وابەستەیی یەکتر لەبری وابەستەیی تاکلایەنە؛ و ئاسایش لەسەر بنەمای متمانە و بەرژەوەندی هاوبەش لەبری ئاسایش لەسەر بنەمای هەڕەشە."