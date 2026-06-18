هەڵگرتنی گەمارۆی هاتوچۆی کەشتییە بازرگانییەکان لە بەندەرەکانی باشووری ئێران

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، 5 کەشتی کە کەلوپەلی سەرەکی هەڵدەگرن ڕێگەیان پێدراوە تێپەڕن و بگەنە ناو بەندەرەکانی ئێران.
سکرتێری کۆمەڵەی کەشتیوانی ئێران وتی: لە دووشەممەی ئەم هەفتەیەوە هاتوچۆی کەشتییە بازرگانییەکان بۆ بەندەرەکانی ئێران ئاسایی بووەتەوە.
گەرووی هورمز هێشتا لەژێر چاودێریی هێزە چەکدارەکانی کۆماری ئیسلامی ئێراندایە و پێویستە کەشتیەکان بە هەماهەنگی لەگەڵ لایەنە پەیوەندیدارەکان تێپەڕن.
تا ئێستا سێ کەشتیمان هەبووە کە کەلوپەلی پێویست و دانەوێڵە و دوو کەشتیمان هەبووە کە نەوتی خاویان هەڵگرتووە.
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