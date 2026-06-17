دوای شکستی ئەمریکا لە شەڕ لەگەڵ ئێران چی لە ڕۆژهەڵاتی ناڤین ڕوویدا؟

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ماڵپەڕێکی شڕۆڤەیی، بە ئاماژەدان بە شکستی ئەمریکا لە پرۆژەی شەڕسازی دژی ئێران، ٥ پێکهاتەی پێشهاتە ناوچەییەکانی دوای سەقامگیربوونی ئاگربەست و تەنانەت داڕمانی تاوتوێ کردووە.

یەکەم: یەکگرتوویی بەرەی ناوخۆی ئێران: بەرەی ناوخۆی ئێران بە ئەگەرێکی زۆرەوە شاهیدی قۆناغێکی نوێی یەکگرتوویی ناوخۆیی دەبێت کە لە ئەنجامی باشتربوونی بارودۆخی ئابووری و هەستکردن بە شانازیی نەتەوەیی و هاودەنگییەکی نوێی کۆمەڵایەتییەوە سەرچاوە دەگرێت.

دووەم: بنیاتنانەوەی پێکهاتەی ئەمنی لە کەنداوی فارس: دەرکەوتنی ئێران وەک یاریزانێکی باڵادەستی ناوچەیی پەیوەندییەکانی لەگەڵ وڵاتانی عەرەبی دراوسێ پێناسە دەکاتەوە.

سێیەم: داڕمانی ڕێککەوتننامەکانی ئاساییکردنەوە: لەبەر ڕۆشنایی پێشهاتەکانی ئێستا، داڕمانی ڕێککەوتننامەکانی ئاساییکردنەوە ناسراو بە "ئیبراهیم" بووەتە ئەگەرێکی بەهێز.

چوارەم: گۆڕینی هاوسەنگی هێزی سیاسی لە لوبنان: ئەگەر ڕژێمی تەلئەبیب ناچار بێت لە لوبنان بکشێتەوە، ئەو وڵاتە شاهیدی گۆڕانکارییەکی گەورە دەبێت لە هاوسەنگی هێزی سیاسیدا.

پێنجەم: بەهێزکردنی هاوپەیمانی خۆڕاگریی فەلەستین لەگەڵ ئێران: لەم هەلومەرجەدا گرووپە خۆڕاگرییەکانی فەلەستین بەردەوام هاوپەیمانی خۆیان لەگەڵ ئێران بەهێزتر دەکەن.