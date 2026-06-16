سەرۆک کۆماری ئێران: ئەم رێککەوتنە هەنگاوێکی گرینگە بۆ وەستاندنی شەڕ

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، لە پەیامێکدا کە لە سۆشیال میدیا بڵاوی کردۆتەوە، مەسعوود پزشکیان، سەرۆک کۆماری ئیسلامیی ئێران، ئاماژەی بە لێکتێگەیشتنەکانی ئەم دواییە کردووە و وەک هەنگاوێکی گرنگ بۆ ڕاگرتنی شەڕ و دەستپێکردنی دانوستان هەڵسەنگاندووە.

لەم پەیامەدا سەرۆک کۆمار جەختی لەوە کردەوە: ئەوەی ڕێککەوتنی لەسەر کراوە هەنگاوێکی گرنگە بۆ وەستاندنی شەڕ و دەستپێکردنی دانوستان و هێشتا ڕێککەوتنی کۆتایی پێکنەهاتووە. کۆماری ئیسلامیی ئێران خۆی بۆ هەموو بژاردەکان ئامادە کردووە و تەرکیزی دەوڵەتیش، بە ڕێککەوتن یان بەبێ ڕێککەوتن، خزمەتکردنی دڵسۆزانە بۆ خەڵکە.

پزشکیان بە ئاماژەدان بە ڕێنماییەکانی ئیمامی شەهید و بەرخۆدانی نەتەوەی ئێران درێژەی بە قسەکانی دا: نەتەوەی ئێران لە ئیمامە شەهیدەکەی فێربووە کە زەلیل نەکرێ.