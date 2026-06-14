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AP ١٤٠٥ جۆزەردان ٢٤ ٠٩:٤٩

ڕۆژنامەیەکی ئیسڕائیلی: ئێران شکستێکی باشی بە ئەمریکا دا

ڕۆژنامەیەکی ئیسڕائیلی: ئێران شکستێکی باشی بە ئەمریکا دا

ڕۆژنامەیەکی زمانی عیبری دانی بەوەدانا کە ئێران سەرکەوتنێکی تەواوی بەسەر ئەمریکادا بەدەستهێناوە.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ڕۆژنامەی مەعاریو بە زمانی عیبری دانی بەوەدا نا کە ڕێککەوتنی نێوان ئەمریکا و ئێران نیشان دەدات کە تاران براوەی بێ مشتومڕی ئەم شەڕەیە.

ئەمە لە کاتێکدایە کە ئەمریکا و ڕژێمی زایۆنی تووشی شکست بوون.

لە ڕاپۆرتەکەدا هاتووە کە ئێرانییەکان لە کاربەدەستانی زایۆنی زیرەکترن، لەوانە ناتانیاهۆ، کاتز و ئەندامانی دیکەی کابینەی حکوومەت و هاوپەیمانی دەوڵەتەکەیان.

هەروەها ڕۆژنامەی یەدیعوت ئاحارنوت بە زمانی عیبری، بە گێڕانەوە لە بەرپرسێکی باڵای زایۆنیستی، ڕاپۆرتی دابوو کە ڕێککەوتنی نێوان ئەمریکا و ئێران خراپە. کەس بەم ڕێکەوتنە دڵخۆش نییە.

ئاماژەی بەوەشکرد، هەمووان دەزانن ئەم ڕێککەوتنە بۆ ئێمە باش نییە و زیان بە بەرژەوەندییەکانی ئیسرائیل دەگەیەنێت.

ئەو بەرپرسە زایۆنییە زیادی کرد: ئەوەی جێگەی نیگەرانییە ئەوەیە کە ئیسرائیل ناتوانێت کاریگەری لەسەر ئەم پرۆسەیە هەبێت. ترامپ فریوی داین. ئێمە تووشی شۆک بووین. پارە دەدەن بە ئێرانییەکان و ئەم وڵاتە هەرچی بیەوێت بەدەستی دەهێنێت.

News ID 59722

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