  1. ئێران
AP ١٤٠٥ جۆزەردان ٢١ ٢٠:٣٩

فەرماندەی بڕیارگەی خاتەم: هەناردەی نەوت و گاز یان بۆ هەمووانە یان هیچ کەس

فەرماندەی بڕیارگەی خاتەم: هەناردەی نەوت و گاز یان بۆ هەمووانە یان هیچ کەس

فەرماندەی بڕیارگەی ناوەندی خاتەمولئەنبیا ڕایگەیاند: ئەمریکا لەلایەک باسی ڕێککەوتن و دانوستان دەکات و لەلایەکی تر خراپەکاری دەکات.

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، فەرماندەی بڕیارگەی ناوەندی خاتەمولئەنبیا ڕایگەیاند: ئەمریکا لەلایەک باس لە ڕێککەوتن و دانوستان دەکات و لەلایەکی دیکەوە خراپەکاری دەکات و ئەم دژایەتییە ئاشکرایە لە ڕەفتار و قسەکانی ئەمریکادا .

وتیشی: هۆکاری سەرەکی نائەمنی ناوچەکەیە و هەر لەبەر ئەم هۆکارەش ئاسایشی بازرگانی نێودەوڵەتی و ئابووری و وڵاتان و بەتایبەت گەرووی هورموزی خستووەتە مەترسییەوە.

جەختیشی کرد: سەرکردەکانی ئەمریکا، بە هۆی نەناسینی دروستی نەتەوەی بەشەرەف و ئازای ئێران و هێزە چەکدارە زلهێزەکانی، بە سووڕێکی ناڕاستیدا تێدەپەڕن و درۆ دووپاتەکانی ئەمریکاش یەکێک لە نیشانەکانی ئەو وڵاتەیە.

ڕاشیگەیاند: هەرگیز ناتوانن قەرەبووی زەلیلی و شکستە یەک لە دوای یەکەکانیان لە شەڕی ئێرانی ئیسلامیدا بکەنەوە یان شەڕخوازی خۆیان بە پڕوپاگەندە و شەڕی میدیایی بشارنەوە.

هۆشداری دەدەین ئەگەر ئەمەریکا هەوڵی دووبارە هێرشکردنە سەر ئێرانی قارەمان بدات، وەڵامی توندتر لە جاران وەردەگرێت و ئاگری شەڕیش بەربڵاوتر و بەربڵاوتر دەبێت جگە لە نائەمنی ناوچەکە.

بە لەبەرچاوگرتنی هەڕەشەکانی ئەم دواییەی ئەمریکا بۆ سەر ژێرخانی نەوتی ئێران، ڕاگەیەندراوە کە یان هەناردەکردنی نەوت و گاز بۆ هەموو کەسێکە یان بۆ هیچ کەسێک نابێت.

News ID 59704

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