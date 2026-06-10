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AP ١٤٠٥ جۆزەردان ٢٠ ٢١:٤٨

پزشکیان: هەڕەشە نیشانەی بێهیوایی دژ بە ئیرادەی میللەتێکە

پزشکیان: هەڕەشە نیشانەی بێهیوایی دژ بە ئیرادەی میللەتێکە

سەرۆک کۆمار لە پۆستێکیدا لە یەکێک لە تۆڕە کۆمەڵایەتییەکان ڕایگەیاند: "هەڕەشەی بەئامانجگرتنیان، لە تۆڕەکانی گواستنەوەوە بۆ پیشەسازییەکانی کارەبا و ئاو، نیشاندانی دەسەڵات نییە، بەڵکوو نیشانەی بێهیوایی دژ بە ئیرادەی میللەتێکە".

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، مەسعوود پزشکیان، سەرۆک کۆماری ئێران لە پۆستێکدا لە یەکێک لە تۆڕە کۆمەڵایەتییەکان و لە کاردانەوە بە هێرشی ئەم دواییەی تیرۆریستانی ئەمریکی ڕایگەیاند: ژێرخانە گرینگەکان خوێنی ژیانی خەڵکن.

ئاماژەی بەوەشدا: "هەڕەشەی به ئامانجکردنیان، له تۆڕەکانی گواستنەوه تا پیشەسازیی کارەبا و ئاو، نیشاندانی دەسەڵات نییه ، بەڵکوو نیشانەی نائومێدییه له دژی ئیرادەی نەتەوەیەک.

سەرۆک کۆمار لە درێژەی قسەکانیدا وتی: ئێران بە پشت بەستن بە زانست و توانای شارەزایان، یەکڕیزی نەتەوەیی و یەکگرتوویی، لە بەرامبەر هەر گوشار و هەڕەشەیەکدا خۆڕاگر دەمێنێتەوە.

News ID 59695

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