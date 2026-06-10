بەقایی: درێژەی دانوستان لەگەڵ ئەمریکا دەبێ لێکبدرێتەوە

وتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئێران ڕایگەیاند کە دەبێت لە [مەرجەکانی دانوستانەکان] بکۆڵینەوە.

وتیشی: دیپلۆماسی و مەیدان بابەتی جیا نییە، بەڵکوو بۆ پاراستنی بەرژەوەندییە نەتەوەییەکانی ئێران لەگەڵ یەکتر یەکدەگرنەوە.

لە هەر شوێنێک پێویست بکات، هێزە چەکدارەکان بە دەسەڵاتەوە وەڵامی دوژمن دەدەنەوە.

وتیشی: ڕووداوەکەی شەوی ڕابردوو دەریخست کە هێزە ئازاکانی ئێران لە بەرگریکردن لە وڵات درێغی ناکەن.

لە بواری دیپلۆماسیشدا هەمان شت ڕاستە.

لقە جیاجیاکانی حکومەت، بە هەماهەنگی تەواو لەگەڵ یەکتر، لە هەر شوێنێک کە پێویست بێت ئامرازی دیپلۆماسی و سەربازی بەکاردەهێنن.