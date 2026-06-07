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AP ١٤٠٥ جۆزەردان ١٧ ١٢:٢٨

نامەی تایبەتی پاکستان پێشکەشی ڕێبەری ئێران کرا

نامەی تایبەتی پاکستان پێشکەشی ڕێبەری ئێران کرا

لە میانەی دیداری نێوان سید موحسین نەقوی وەزیری ناوخۆی پاکستان و وەزیری دەرەوەی ئێران، نامەیەکی تایبەت لە پاکستانەوە بۆ ڕێبەری شۆڕش پێشکەش بە عێراقچی کرا.

به ڕاپۆرتی ئاژانسی مێهر، له میانەی دیداری سەید موحسێن نەقەوی وەزیری ناوخۆی پاکستان و سەید عەباس عێراقچی وازیری دەرەوەی ئێران، نامەیەکی تایبەتی پاکستان بۆ ڕێبەری شۆڕش پێشکەش به عێراقچی کرا.

لەسەر بنەمای ئەم هەواڵە، بەرپرسانی پاکستان وەک ناوبژیوان لە دانوستانەکانی ئێران و ئەمریکا، لە چەند هەفتەی ڕابردوودا لە ڕێگەی چەندین سەفەر بۆ تاران پەیامیان لە نێوان هەردوو وڵاتدا ئاڵوگۆڕ کردووە و لەو پێوەندییەشەوە دوێنێ، وەزیری ناوخۆی پاکستان لە چەند هەفتەی ڕابردوودا بۆ جاری بێشومار لەگەڵ وەزیری ناوخۆ و وەزیری دەرەوەی ئێران لەگەڵ گەیشتنیان بە تاران کۆبووەوە.

News ID 59652

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