ڕێبەری باڵای ئێران: پیلانی دوژمن پووچەڵ بکەنەوە

ڕێبەری باڵای شۆڕشی ئیسلامی بە بۆنەی سی و حەوتەمین ساڵوەگەڕی یادی ئیمام خومەینی (د.خ) وتی: هەمووان پێویستە پلانەکەی پووچەڵ بکەنەوە بە ڕاوەستان و ڕوانگەی ڕوون و پاراستنی یەکڕیزی و متمانەی یەکتر و هاوتەریب نەبوون لەگەڵ دوژمن.

نەتەوەی ئێران بە ئەرکە نوێیەکەی شانبەشانی بەرەی خۆڕاگری، بووەتە جێگای شانازی بۆ گەلانی ئازاد

ئەمڕۆ هەموو نەتەوەی ئازیز شانازی بەوە دەکات کە بە ئەرکە نوێیەکەی شانبەشانی بەرەی خۆڕاگری، بۆتە جێگای شانازی لە چاوی نەتەوە ئاگادار و ئازادەکانی جیهاندا و جارێکی دیکە ڕاستیی ئەم بڕگەیەی لە وەسیەتنامەی ئیمام خومەینی نیشان دا.

با هەمووان یەکڕیز بن و بە ڕوونی ببینن و یەکێتی بپارێزن بۆ پووچەڵکردنەوەی پلانی دوژمن

بەڵێ ئەو ڕژێمە هەژموونگەرەی کە نزیکەی هەشتا ساڵ لەمەوبەر قەوارەیەکی بە ناو ئیسرائیلی دروستکرد، بوونی ئێرانێکی بەهێز و سەربەخۆ بە هەموو جۆرە ئیمتیازێکەوە لەسەر سنووری ڕۆژهەڵاتی جوگرافیای بێمانا و ساختەی ئیسرائیلی گەورە، واتە ڕۆژهەڵاتی فورات قبووڵ ناکات و درێغی ناکات لە گرتنەبەری هیچ هەنگاوێک بۆ ڕێگریکردن لە پێشکەوتنەکانی.

لەم کاتەدا دەمەوێت بە میللەتی ئازیز بڵێم کە دوژمنی خراپەکار، ئێستا کە لە بەرامبەر ڕۆڵە ئازاکانتان لە هێزی چەکداردا تووشی شکست بووە و بە تایبەتی بە هۆی ڕووبەڕووبوونەوەی گورزێکی یەکلاکەرەوە، چ لە شەڕی سەربازیدا بێت یان لە مەیدان و شەقامدا، خەریکە زەلیلبوونێکی مانادار و قووڵی لێدەکەوێتەوە کە بووەتە هۆی جیابوونەوەی بەرجەستەی وڵاتان لێی.

یەکێکیان خۆڕاگری گەلە؛ ئەوی تریان دروستکردنی هەڵەیە لە سیستەمی حیساباتی بەرپرسانی وڵاتدا. ئامرازی سەرەکییەکەی لە هەردووی ئەمانەدا چاندنی تۆی گومان و نائومێدی و ترس و گومان و ناکۆکییە.

بۆیە بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی ئەو ناخۆشخوازانە، پێویستە هەمووان پتەو و ڕوون بوەستن و یەکڕیزی و یەکگرتوویی و متمانەی یەکتر بپارێزن و خۆیان لەگەڵ دوژمندا ڕێکنەخەن و پلانە ترسناکەکەی بێلایەن بکەن. لەم پێگەیەدا ڕۆڵی بەرپرسان لە پاڵپشتیکردنی ئەو بابەتانەدا زۆر گرنگە. هەر کارێک کە ببێتە هۆی ڕەشبینی و بێزاری لە نێو خەڵکدا، بە جۆرێک لە هاوکاری بۆ دوژمنی ئەم وڵاتە و گەلەکەی دادەنرێت.

ئێستا دەرفەتێکی نوێیە بۆ ناساندن و جێبەجێکردنی پراکتیکی