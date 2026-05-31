هەواڵی دەستلەکارکێشانەوەی سەرۆک کۆماری ئێران درۆیە

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ئیلیاس حەزرەتی، سەرۆکی ئەنجومەنی ڕاگەیاندنی دەوڵەت لە پۆستێکدا لە یەکێک لە تۆڕە کۆمەڵایەتییەکان نووسیویەتی: سەرۆک پزیشکیان بە هەموو توانای خۆیەوە سەرقاڵی بەدواداچوونی کاروباری وڵات و خزمەتکردنی خەڵکە.

زیاتر وتیشی: بۆ چەندین جار لە مانگی ڕابردوودا، هەندێک میدیا و تۆڕە بیانییەکان کە هاوتەریبن لەگەڵیان، دەنگۆی دەستلەکارکێشانەوەی سەرۆکیان بەرزکردۆتەوە، دەنگۆیەک کە هیچ پەیوەندییەکی بە ڕاستیەوە نییە و پێشتریش چەندین جار ڕەتکراوەتەوە.

حەزرەتی لە درێژەی قسەکانیدا وتی: پێدەچێت بڵاوکەرەوەکانی ئەم هەواڵە زیاتر حەزیان لە دروستکردنی نائومێدی و ناتەبایی و بۆشایی یەکگرتوویی نەتەوەیی بێت نەک پێدانی زانیاری، کە بێگومان شکست دەهێنێت.