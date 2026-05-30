پزشکیان: ئێران ئامادەیە بۆ ڕێککەوتن لەسەر کۆتایی هێنان بە شەڕ

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ئاژانسی هەواڵی سەرۆکایەتی لە وێنەیەکدا نووسیویەتی؛ پەیوەندییە تەلەفۆنییەکەی مەسعوود پزشکیان لەگەڵ میری قەتەر ئەنجام درا.
زیادیکرد: (ئێران) ئامادەیە بۆ گەیشتن بە "چوارچێوەیەکی شەرەفمەندانە" بۆ کۆتاییهێنان بە شەڕ و ئاڵۆزییەکانی ئێستای ناوچەکە.
پزشکیان جەختی کرد: کۆماری ئیسلامی ئێران هەمیشە پەرۆشی و پابەندی خۆی بە ڕێبازی وتووێژ سەلماندووە.
ئاماژەی بەوەشکرد: ئێستا کاتی ئەوە هاتووە لایەنی بەرامبەریش ئیرادەی خۆی نیشان بدات و بە کردار و بۆچوون پابەند بێت بە پابەندییە نێودەوڵەتییەکان.
Your Comment