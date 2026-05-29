AP ١٤٠٥ جۆزەردان ٨ ١٨:٠٧

پەیامی سەرۆک کوماری ئێران سەبارەت بە هاوکاری لەگەڵ وڵاتانی موسڵمان

سەرۆک کۆماری ئێران لە پەیامێکدا نووسیویەتی: سیاسەتی ئێران بریتییە لە فراوانکردنی هاوکاری لەگەڵ وڵاتانی موسڵمان و دراوسێ لە هەموو بوارەکاندا.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، مەسعوود پزشکیان ڕۆژی هەینی لە هەژماری تایبەتی خۆی لە سۆشیال میدیا نووسی: لە وتووێژەکانم لەگەڵ سەرۆک وەزیرانی مالیزیا و پاکستان، بۆ پیرۆزبایی جەژنی قوربان، جەختم لەسەر پابەندبوونی ئێران لە دیپلۆماسی کردەوە، سوپاسی مالیزیام کرد بۆ هەڵوێستی مرۆڤدۆستانە، هەروەها سوپاسی پاکستانم کرد بۆ دەستپێشخەری و هەوڵە کاریگەرەکانی بۆ گەیشتن بە ڕێککەوتن.

لەم پەیامەدا سەرۆک کۆمار ئاماژەی بەوەدا: سیاسەتی ئێران بریتییە لە فراوانکردنی هاوکاری لەگەڵ وڵاتانی موسڵمان و دراوسێ لە هەموو بوارەکاندا.

