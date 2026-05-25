ئێران سیستەمی نوێی بەرگری بەکاردێنێت

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سەرلەشکەر عەلی عەبدوڵڵاهی، فەرماندەی مەڵبەندی ناوەندیی خاتەمولئەنبیا، وتی: دوژمن چەندین جار بانگەشەی ئەوەی کردووە کە کەرتی سەربازی ئێمەی لە دەریاییەکان، ئاسمان و مووشەکییەکان وێران کردووە؛ بەڵام هەمیشە لە بەرەکانی شەڕدا نیشانمان داوە کە هەموو تواناکانمان ماونەتەوە. تا کۆتایی شەڕی دوژمنان دەکەین و شکستیان بەسەردا دەسەپێنن.

عەبدوڵڵای جەختی لەوە کردەوە: پڕۆسەی بەرزکردنەوەی ئامێرەکانمان لەڕووی گونجاندن لەگەڵ بارودۆخی ئێستا بەردەوام بەرەوپێش دەچێت و ئەمەش لە بوارەکەدا دیارە.

ناوبراو زیادی کرد: بەرگری ئاسمانی ئێران زۆر باشتر لە شەڕی سێهەمی سەپێنراوە؛ ان شاءاللە زیاتر لە جاران سیستەمی نوێ بەکاردەهێنین بۆ بەرپەرچدانەوەی هێرشە ئاسمانییەکانی دوژمن.