ئێران: ڕێککەوتن ئێستا لەسەر وەستاندنی شەڕە

بە پێی ڕاپۆرتی هەواڵنێری مێهر، ئیسماعیل بەغایی ئەمڕۆ لە کۆنفڕانسی ڕۆژنامەوانی هەفتانەی خۆی لەگەڵ پەیامنێران ڕایگەیاند کە ئەمڕۆ ٤ی جۆزەردان ڕۆژی یادی بەرخۆدانی خەڵکی دێزفول و ڕۆژی خۆڕاگرییە و ڕایگەیاند: ٣ی خەرمانان وەک ڕۆژی ڕزگاری خوڕەمشار ڕێز لە ڕەمزی نەدۆڕانی نەتەوەی ئێران دەگرین.

درێژەی بە قسەکانی دا: ناوی خوڕەمشار و دێزفول مووشەکەکانی ئێران دەڕازێننەوە.

وتەبێژی وەزارەتی دەرەوە زیادی کرد: ئەمڕۆ هەم ڕۆژی ڕزگاری و هەم ڕۆژی بەرخۆدان بۆ لوبنانییەکان. پیرۆزبایی ئەم ڕۆژە لە خەڵکی لوبنان دەکەم.

سەرنجی دانوستانەکان لەسەر کۆتاییهێنان بە شەڕە

سەبارەت به دانوستان لەگەڵ ئەمریکا و کۆتاییهێنان به شەڕ، بەقایی وتی: زامنی دەسەڵاتی ئێوه و وانه یه که ئێران فێری ده ستدرێژکارانی کردووه . دانوستانکاران بەشێکن لەو حکومەتەی کە ئەرکی ڕوونی لە بواری دیپلۆماسیدا هەیە.

تەرکیزی دانوستانەکان لەسەر کۆتایی هێنان بە شەڕە و لەم قۆناغەدا باس لە وردەکارییەکانی دانوستانە ئەتۆمییەکان ناکەین. ئێمە لە مەیدانەکەدا بەدوای کارەکانماندا دەگەڕێین، بەبێ گوێدانە وێناکردنی لایەنی بەرامبەر.

سەبارەت بە هەڕەشەکانی ترامپ و پابەندبوونی لایەنی بەرامبەر بە بەڵێنەکانی، وتی: نەخێر، هیچ گەرەنتییەک نییە، شتی زۆر گرنگترمان لەبەردەمدایە، ئەگەریش بمانەوێت کاردانەوەمان هەبێت بەرامبەر بە تویت و وێنەکانی لایەنی بەرامبەر، ئەوا شتە گرنگەکانمان بەدەست ناهێنین.

ئێمە سەرنجمان لەسەر دیزاین و میتۆدەکانە، لەسەر بەرژەوەندییە نیشتمانییەکان، وەک نەتەوەیەکی شارستانی و شیک، بە هەر شێوەیەک پێویست بێت وەڵامی دوژمن دەدەینەوە.

لە وەڵامی ئەو پرسیارەی کە ئایا وەستانی شەڕی لوبنان لە ڕەشنووسەکەدا هاتووە یان نا، وتی: بەڵێ.

سەبارەت بە ئەگەری پێشکەوتن لە دانوستانەکان لەگەڵ ئەمەریکا زیادی کرد: ئەو پێشهاتانەی لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا باس کراون، بەرهەمی چەند هەفتەیەک گفتوگۆیە لەگەڵ نێوەندگیری پاکستان، دروستە کە گەیشتوینە ئەنجامێک لەسەر بەشێکی زۆر لەو پرسانەی کە گفتوگۆیان لەسەر دەکرێت. بەڵام ئەگەر بڵێین واژۆکردنی ڕێککەوتنەکە نزیکە، کەس ناتوانێت ئیدیعای ئەوە بکات چونکە سیاسەت لە ئەمریکادا بەشدارە.

ئەم پرۆسەیە کێشە بۆ هەمووان دروست دەکات. وەک چۆن لە مەیدانەکەدا مامەڵەمان کرد، بە چاوی کراوە بە ڕووی بەرژەوەندییە نیشتمانییەکانەوە لە دیپلۆماسیدا مامەڵە دەکەین.

تەنیا خەمی ئەمریکا ڕژێمی زایۆنیستییە

بەقای سەبارەت بە گوشارەکانی ترامپ بۆ سەر وڵاتانی عەرەبی بۆ پەیوەست بوون بە پرۆسەی ئاشتی وتی: چۆنیەتی پەیوەندی نێوان ئەمریکا و ڕژێمی زایۆنیستی چۆنە؟ هەمووان زۆر بە ڕوونی بینیان کە تەنیا خەمی ئەمریکا ڕژێمی زایۆنیستییە و هیچ بایەخێک بە ئاشتی و سەقامگیری لە ناوچەکەدا نادات. سەپاندنی مەرج بەسەر وڵاتانی ناوچەکەدا، لادانی بیروڕای گشتییە لە پرسی سەرەکی سەرچاوەی نائەمنییە لە ناوچەکەدا.

سەفەری جێگری سکرتێری گشتی قەتەر بۆ تاران

وتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی قەتەر سەبارەت بە سەردانەکەی میری قەتەر بۆ ئێران وتی: میری قەتەر سەردانی تارانی نەکردووە؛ جێگری سکرتێری گشتی ئەنجومەنی ئاسایشی نیشتمانی قەتەر بەڕاستی سەردانی تارانی کرد. ناوبژیوانی فەرمی ئێران و ئەمریکا پاکستانە و هەندێک وڵاتیش ڕۆڵی ئەرێنییان بینی.