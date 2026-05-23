پزشکیان: ئەمریکا ئەم شەڕە ناباتەوە

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، مەسعوود پزشکیان ئەمڕۆ (٢ ی جۆزەردان) لەگەڵ عاسیم مونیر، فەرماندەی ئەرتەشی پاکستان دیدار کرد.

پزشکیان پێزانینی خۆی بۆ هەوڵەکانی ئیسلام ئاباد و حکوومەتەکەی بۆ سەقامگیری و ئاسایشی ناوچەکە دەربڕی و ڕایگەیاند: گەل و بەرپرسانی پاکستان برای ئێمەن و ئێمە پەرۆشییەکی دڵسۆزانەمان بۆ ئێوە هەیە. ئێمەی موسڵمان یەک جەستەین و هیچ بژاردەیەکی ترمان نییە جگە لە یەکگرتن و دەبێت هەوڵبدەین لەڕێگەی هاوکارییەوە بارودۆخی خۆمان و هەموو موسڵمانانی جیهان باشتر بکەین.

سەرۆک کۆمار زیادی کرد: باوەڕی دڵم ئەوەیە کە پێویستە بە چارەسەری کردەیی بەدواداچوون بۆ یەکڕیزی و یەکگرتوویی جیهانی ئیسلامی بکەین و زیاتر پتەوتر و فراوانتر هاوکاری ئابووری، کۆمەڵایەتی، سیاسی و کولتووری بکەین.

بەرزکردنەوەی ئاستی هاریکاری نێوان خەڵکی وڵاتانی ئیسلامی گرنگترین فاکتەرە بۆ بەدیهێنان و پتەوکردنی یەکڕیزیی کردەیی و نەهێشتنی هەر زەمینەیەکی ناکۆکی و ناکۆکی نێوانیان.

لە بەشێکی دیکەی قسەکانیدا سەرۆک کۆمار جەختی لەوە کردەوە کە کۆماری ئیسلامیی ئێران پابەندبوونی خۆی بە چوارچێوە یاساییە نێودەوڵەتییەکان بە کردەوە نیشان داوە و وتی: ئێمە تەنیا لە هەوڵی بەدیهێنانی مافە ڕەوا و یاساییەکانی نەتەوەکەمانداین، بەڵام مێژوو و ئەزموونی دانوستان لەگەڵ ئەمریکییەکان ئەوە دەکات کە ئێمە ئەوپەڕی وریایی و وردی بپارێزین.

ئەمریکا لەم ململانێیەدا سەرناکەوێت

پزشکیان بە جەختکردنەوە لەسەر ئەوەی کە شەڕ هەرگیز سوودی بۆ کەس نەهێناوە، ئاماژەی بەوە کردووە: ئەمریکا لەم ململانێیەدا سەرناکەوێت و ئەوە وڵاتانی ناوچەکە و جیهانن کە زیانی گەورەیان بەردەکەوێت و ڕژێمی زایۆنی تاکە لایەنە کە هەوڵدەدات لە ڕێگەی شەڕەوە بەرژەوەندییەکانی خۆی لە ناوچەکەدا مسۆگەر بکات.

سەرۆک کۆمار بە ئاماژەدان بە بێمتمانەیی گەلی ئێران بە ئەمریکا بە هۆی پێشێلکردنی بەڵێنەکان، هێرش لە کاتی دانوستان و تیرۆرکردنی بەرپرسان، جەختی کرد: لە هەلومەرجێکی وادا کۆماری ئیسلامی ئێران لەسەر ڕێگای دانوستانە، پشت بە پێوەندی برایانە لەگەڵ وڵاتانی دۆست و لە نێویاندا پاکستان، بەڵام ئامانجی سەرەکیمان تەنیا دەستەبەرکردنی بەرژەوەندییەکانی ئێرانە بە چارەسەری گونجاو و گونجاو."

ئیسرائیل بەدوای بەرژەوەندییەکانی خۆیدا دەگەڕێت لە ململانێ و ناکۆکی نێوان موسڵمانان

هەروەها عاسم مونیر فەرماندەی ئەرتەشی پاکستان، خۆشحاڵی خۆی بە دەرفەتی دیدار لەگەڵ سەرۆک کۆماری ئێران دەربڕی و سڵاوی گەرم و هیوای باشی سەرۆک وەزیران و سەرۆکی وڵاتەکەی بە سەرۆک کۆماری ئێران گەیاند.

وتیشی: خۆشبەختانە دانوستانەکان بە باشی بەرەوپێش دەچن.

فەرماندەی سوپای پاکستان، بە ستایشی بۆچوونەکانی سەرۆکی وڵاتەکەمان، زیادی کرد: ئیسرائیل بەدوای بەرژەوەندییەکانی خۆیدا دەگەڕێت لە ململانێ و ناکۆکی نێوان موسڵمانانی ناوچەکە و دوژمنایەتییەکی جددی لەگەڵ هەر کەسێکدا هەیە، بە منیشەوە، کە هەوڵی چارەسەرکردنی کێشەکان دەدەم، و هیچ خواستێکی نییە بۆ جێگیرکردنی سەقامگیری و ئاسایش لە ناوچەکەدا.

عاسم مونیر بە جەختکردنەوە لەسەر ئەوەی کە تەنیا لە هەوڵی جێگیرکردنی سەقامگیری و پێشگرتنە لە درێژەدان و دووبارەبوونەوەی شەڕ و ململانێکان لە ناوچەکە، هیواداری دەربڕی کە دانوستانە بەردەوامەکان لە زووترین کاتدا بگاتە ئەنجامێکی خوازراو بۆ ئێران و هەموو وڵاتان و موسڵمانانی ناوچەکە.