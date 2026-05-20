تۆمار کردنی 29 هەزار هاوسەرگیری لە 40 ڕۆژ شەڕی ئێران

بە وتەی پەیامنێری ئاژانسی مێهر، لەو ڕۆژانەی کە ئێران بە هەلومەرجی سەخت و پڕ لە گێژاودا تێدەپەڕێت، ژیان لە کۆڵانەکاندا بەردەوامە؛ گێڕانەوەی هیوا و هاوسۆزی و بەردەوامبوونی خۆشەویستی.

لەم ڕۆژانەدا هەزاران هاوسەری گەنج بڕیاریان دا بەیەکەوە ئاهەنگی سەرەتای ژیانیان بگێڕن؛ ڕووداوێک کە بە وتەی جێگری سەرۆک بۆ کاروباری ژنان و خێزان، نیشانەیەکی ڕوونە بۆ ئیرادەی خەڵک بۆ بەردەوامبوون لە ژیان.

تۆمارکردنی زیاتر لە ٢٩ هەزار هاوسەرگیری لە ماوەی شەڕی ٤٠ ڕۆژە

زەهرا بێهرووزازار، جێگری سەرۆک کۆمار بۆ کاروباری ژنان و بنەماڵە، لە چاوپێکەوتنێکدا لەگەڵ پەیامنێری مێهر وتی: زیاتر لە ٢٩ هەزار هاوسەرگیری لە کاتی “شەڕی ٤٠ ڕۆژەی ڕەمەزان تۆمار کراون کە ئەم ئامارە نیشان دەدات کە گەلی ئێران تەنانەت لە ڕۆژانی سەختیشدا ژیان و خۆشەویستی و پێکەوەبوونیان هەڵبژاردووە.