  1. ئێران
AP ١٤٠٥ گوڵان ٢٧ ٢١:٤٣

ناوەڕۆکی دیداری قاڵیباف و وەزیری ناوخۆی پاکستان سەبارەت بە ئەمریکا

سەرۆکی پەرلەمانی ئێران ڕایگەیاند: شەڕی سەپێنراوی ئەم دواییە لەدژی ئێران نیشانی دا کە ئەمریکا و ڕژێمی زایۆنی تەنیا خراپەکاری و نائەمنی بۆ هەموو گەلان و وڵاتانی ناوچەکەمان دەهێنن.

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، قاڵیباف لە دیداری وەزیری ناوخۆی پاکستان وتی: هەندێک لە حکومەتەکانی ناوچەکە پێیان وابوو کە بوونی ئەمریکا ئاسایشیان بۆ دەهێنێت، بەڵام ڕووداوەکانی ئەم دواییە دەریانخست کە ئەم بوونە نەک هەر ئاسایش ناهێنێت، بەڵکوو بەستێن بۆ نائەمنیش دروست دەکات.

سەرۆکی پەرلەمانی وتی: بەتاڵ کەرەوەی ئەم مەرجانە ئەوەیە کە وڵاتانی ناوچەکە لە ڕێگەی متمانە و هاوکاری لە نێوان خۆیاندا بەستێن بۆ دامەزراندنی و پەرەپێدانی پەیوەندییە ئابوورییەکان و هاوکاریی سیاسی و ئەمنی دابین دەکەن.

