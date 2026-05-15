وتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئێران لە سنە: دەبێ سپاسی کورد بکەین

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر،

وتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی کۆماری ئیسلامی ئێران بە جەخت لە یەکڕیزی و یەکگرتوویی نەتەوەی ئێران وتی: خەڵکی کوردستان بە خۆڕاگری و لێکتێگەیشتن و هۆشیاریی سیاسی بەرز ڕۆڵێکی زۆر بە نرخیان لە پاراستنی سنوورەکانی وڵات و پووچەڵکردنەوەی دوژمنان گێڕا.

ئیسماعیل بەقایی ڕۆژی هەینی لە وتووێژێکی تایبەت لەگەڵ پەیامنێری ئیرنا لە سنە، لە وەڵامی لێدوانی دووبارەی بەرپرسانی ئەمریکا سەبارەت بە کورد وتی: ئێمە هەرگیز گرنگیمان بە هەڵوێستی بیانییەکان سەبارەت بە هاووڵاتییانمان نەداوە. ئێمە دەزانین ئێرانییەکان بە کورد، لوڕ، تورک، بەلووچی و فارسەکانیشەوە چۆن نیشتمانیان خۆشدەوێت.

ناوبراو زیادی کرد: ئەم قسانە کە دەیبیستن نیشانەی بێهیوایی و تێنەگەیشتنە لە گەلی ئێران و دوژمن بۆ گەیشتن بە ئامانج و خواستە ناڕەواکانی پەنا بۆ هەر پیلانێک دەبات.

وتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی کۆماری ئیسلامیی ئێران لە درێژەی قسەکانیدا وتی: قسەی بەرپرسانی ئەمریکا هێندەی تر شانازیمان پێدەدات بە تێگەیشتنی گەلی کورد و دەبێ دەستخۆشییان لێ بکەین کە جارێکی دیکە ڕووبەڕووی دوژمن بوونەتەوە و دوژمنیان بێ هیوا کردۆتەوە لە جێبەجێکردنی کارە خراپەکانیان.