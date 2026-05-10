کاردانەوەی ئێران بە ناردنی کەشتی سەربازی دوو وڵاتی ئەورووپایی بۆ کەنداوی فارس

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، کازم غەریب ئابادی، جێگری وەزیری دەرەوەی ئێران بۆ کاروباری یاسایی و نێودەوڵەتی، کاردانەوەی بەرامبەر بە ناردنی کەشتییە سەربازییەکانی فەڕەنسا و بەریتانیا بۆ ناوچەکە نیشان دا .

جەختی لەوە کردەوە: ئاسایشی گەرووی هورمز تەنیا لە لایەن ئێرانەوە دەستەبەر دەکرێت.

غەریب ئابادی وتی: فەرەنسا ڕایگەیاندووە کە کەشتی فڕۆکەهەڵگری "شارل دیگۆل"ی ڕەوانەی دەریای سوور و کەنداوی عەدەن کردووە بۆ ئەرکێکی هاوبەش لەگەڵ لەندەن بە ئامانجی گوماناوی "بەهێزکردنی ئازادیی کەشتیوانی" و هەروەها بەریتانیا کەشتییەکی جەنگی بۆ ناوچەکە دەنێرێت.

ڕاشیگەیاند: جێگیرکردنی کەشتییە دەرەوەی ناوچەییەکان لە دەوروبەری گەرووی هورمز، کە بانگەشەی پاراستنی کەشتیوانی دەکەن، "قەیرانەکە زیاتر دەکات و ڕێڕەوێکی ئاوی گرنگ بە سەربازی دەکات".

هەروەها سەرچاوەی نائەمنی ناوچەکەی بە "بەکارهێنانی هێزی نایاسایی و هەڕەشە بۆ سەر دەوڵەتانی کەنار دەریا و گەمارۆی دەریایی" زانی.

ڕوونیشی کردەوە: گەرووی هورمز موڵکی هاوبەشی زلهێزەکانی سەروو ناوچەیی نییە و ئێران وەک دەوڵەتێکی کەناراوی مافی ئەوەی هەیە سەروەری و ڕێکخستنە یاساییەکانی دیاری بکات.

جێگری وەزیری دەرەوە هۆشداری دا: هاتنی کەشتی لە فەرەنسا، بەریتانیا یان هەر وڵاتێکی دیکەوە بۆ یاوەریکردنی کردەوە نایاساییەکانی ئەمریکا لە گەرووی هورمز لەگەڵ "کاردانەوەی یەکلاکەرەوە و دەستبەجێ" لەلایەن هێزە چەکدارەکانی ئێرانەوە بەرەوڕوو دەبێتەوە.