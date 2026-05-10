AP ١٤٠٥ گوڵان ٢٠ ١١:٥٩

فەرماندەی هێزی ئاسمانی سپای پاسداران: چاوەڕێی فەرمانی تەقە کردن دەکەین

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سەید مەجید موسەوی، فەرماندەی هێزی ئاسمانی سپای پاسدارانی شۆڕشی ئیسلامی لە پەیامێکدا لە لاپەڕەی خۆی لە یەکێک لە تۆڕە کۆمەڵایەتییەکان نووسیویەتی: مووشەک و فڕۆکە بێفڕۆکەوانە ئاسمانییەکان لەسەر دوژمن قفڵ کراون و چاوەڕێی فەرمانی تەقەی فەرماندەیی دەکەین.

